Obchodníci majú dávať rovnaké podmienky všetkým spotrebiteľom v EÚ

Bratislava 20. júna (TASR) – Obchodníci by už nemali obmedzovať prístup na svoje stránky a aplikácie zákazníkom z iných krajín Európskej únie (EÚ) ani dávať rozdielne obchodné podmienky. Rovnako by nemali určovať pre niektorých zákazníkov odlišné platobné podmienky či presmerovať zákazníka bez jeho súhlasu na inú verziu on-line rozhrania, ako na ktoré sa chcel prihlásiť. Vyplýva to z návrhu zákona o dohľade a pomoci pri riešení neodôvodnenej geografickej diskriminácie zákazníka na vnútornom trhu, ktorý vo štvrtok posunul parlament do druhého čítania.



Nový zákon zavádza do slovenskej legislatívy Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ z februára minulého roka, ktoré takéto delenie zákazníkov podľa miesta bydliska alebo štátnej príslušnosti zakazuje. "Obchodníci niekedy odmietajú predávať tovar alebo poskytovať služby zákazníkom z iného členského štátu EÚ bez akéhokoľvek objektívneho dôvodu alebo odmietajú ponúkať rovnako výhodné ceny alebo podmienky, aké majú miestni zákazníci," vysvetlil minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD). Ako príklad uviedol, že obchodníci v e-shopoch napríklad nechcú akceptovať Visa kartu alebo nechcú doručiť tovar na Slovensko. "Toto má slúžiť zákazníkom, aby neboli diskriminovaní nejakým španielskym alebo anglickým obchodom, že im nedoručí tovar, lebo je zo Slovenska. Zrovnoprávniť sa má forma a miesto doručenia," vysvetlil Žiga.



Z prieskumu Európskej komisie vyplynulo, že iba 37 % webových sídiel umožnilo zákazníkom z iného členského štátu EÚ kúpiť si tovar alebo službu. Bolo tiež zistené, že v roku 2017 až 68 % používateľov internetu v EÚ nakupovalo on-line a že nakupovanie cez hranice vo všeobecnosti má stúpajúcu tendenciu. Komisia konštatovala, že sa pravidelne stretáva s prípadmi rozdielneho zaobchádzania so zákazníkmi z dôvodu ich štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo sídla.



Na dodržiavanie nových pravidiel má dohliadať Slovenská obchodná inšpekcia (SOI). Tá môže uložiť obchodníkovi, ktorý zákon poruší, pokutu od 100 eur do 25.000 eur. Pri opakovanom nedodržaní zákona počas jedného roka SOI zvýši pokutu až do 50.000 eur.