Obchodný deficit Británie vyskočil v apríli na vyše 1,5-ročné maximum

Londýn 11. júna (TASR) - Deficit Británie v obchode s tovarom v apríli prudko vzrástol a dosiahol najvyššiu hodnotu za vyše 1,5 roka. Ukázali to v pondelok zverejnené údaje britského štatistického úradu.



Schodok v obchode s tovarom dosiahol v apríli 14,035 miliardy libier (15,98 miliardy eur), zatiaľ čo v rovnakom mesiaci minulého roka predstavoval 9,248 miliardy libier. Aj v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa deficit v obchode výrazne zvýšil, o vyše 2 miliardy libier.



Aprílový schodok je najvyšší od septembra 2016, keď deficit dosiahol 14,254 miliardy libier. Je vyšší aj v porovnaní s odhadmi ekonómov, ktorí počítali so schodkom na úrovni 11,4 miliardy libier. Dovoz sa v apríli oproti predchádzajúcemu mesiacu zvýšil o 0,8 %, zatiaľ čo export o 5,9 % klesol.



V dôsledku vývoja v obchode s tovarom sa celkový obchodný deficit (zahrňuje aj oblasť služieb) zvýšil na 5,280 miliardy libier z 883 miliónov libier v apríli 2017. Výrazný rast zaznamenal aj v medzimesačnom porovnaní, keď v marci celkový obchodný schodok Británie dosiahol 3,22 miliardy libier.



Výrazný podiel na aprílovom vývoji má najmä obchod s krajinami mimo Európskej únie. Schodok Británie v obchode s tovarom so štátmi mimo EÚ v apríli dosiahol 5,372 miliardy libier oproti 1,445 miliardy libier pred rokom. Aprílová hodnota schodku s krajinami mimo EÚ bola rovnako najvyššia od septembra 2016, keď deficit dosiahol 5,402 miliardy libier. Vývoz do štátov mimo EÚ klesol o 9,3 %, zatiaľ čo dovoz z nich sa o 1,3 % zvýšil.



(1 EUR = 0,87733 GBP)