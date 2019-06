Obchodný deficit USA v apríli klesol, voči Číne však vzrástol

Deficit zahraničného obchodu USA klesol v apríli medzimesačne o 2,1 % na 50,8 miliardy USD.

Washington 6. júna (TASR) - Obchodný deficit USA zaznamenal v apríli pokles, politicky citlivý schodok v obchode s Čínou však vzrástol. Uviedlo to vo štvrtok americké ministerstvo obchodu.



Deficit zahraničného obchodu USA klesol v apríli medzimesačne o 2,1 % na 50,8 miliardy USD (45,13 miliardy eur). Údaje za marec boli revidované smerom nahor na 51,9 miliardy USD oproti pôvodne udávanému schodku na úrovni 50 miliárd USD.



Napriek poklesu bol však výsledok o niečo horší, než očakávali ekonómovia. Tí počítali s obchodným deficitom v apríli na úrovni 50,7 miliardy USD.



Dovoz klesol o 2,2 % na 257,6 miliardy USD. Aj vývoz zaznamenal pokles o 2,2 %, pričom dosiahol 206,8 miliardy USD. Export do veľkej miery ovplyvnili problémy lietadla 737 MAX spoločnosti Boeing. Lietadlá 737 MAX úrady vo viacerých krajinách v marci uzemnili v dôsledku dvoch tragických havárií, ktoré nasledovali necelých päť mesiacov po sebe. To sa odrazilo na celkovom vývoze dopravných lietadiel z USA. Hodnota ich exportu klesla v apríli o 2,3 miliardy USD.



Politicky citlivý schodok v obchode s tovarom s Čínou, na ktorú sa americký prezident Donald Trump zameriava najviac v rámci svojej agendy "Amerika na prvom mieste," vzrástol. Dosiahol 26,9 miliardy USD, čo predstavuje rast o 29,7 %.



Ekonómovia už čakajú na údaje za máj, ktoré by mali ukázať, ako vývoj v obchode ovplyvnili zvýšené clá na čínsky tovar v ročnej hodnote 200 miliárd USD. Tie Trump zvýšil začiatkom mája z pôvodných 10 % na 25 %. Čína reagovala a od júna uvalila zvýšené clá na americký tovar v ročnom objeme 60 miliárd USD.