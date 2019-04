Obchodný deficit USA vo februári nečakane klesol

Deficit zahraničnej obchodnej bilancie vo februári klesol o 3,4 % na 49,4 miliardy USD (43,70 miliardy eur) z 51,1 miliardy USD v januári, uviedlo americké ministerstvo obchodu.

Washington 17. apríla (TASR) - Obchodný schodok USA vo februári nečakane padol na 8-mesačné minimum. Hlavným dôvodom bol prudký nárast vývozu do Číny, čo vykompenzovalo celkové zvýšenie importu. Zahraničný obchod zrejme v 1. kvartáli podporil rast ekonomiky.



Deficit zahraničnej obchodnej bilancie vo februári klesol o 3,4 % na 49,4 miliardy USD (43,70 miliardy eur) z 51,1 miliardy USD v januári, uviedlo americké ministerstvo obchodu. To bol najnižší obchodný schodok USA od júna 2018. Ekonómovia počítali s prehĺbením deficitu na 53,5 miliardy USD.



Schodok obchodu s tovarmi sa znížil o 1,7 % na 72 miliárd USD, čo bolo takisto najmenej od vlaňajšieho júna.



Hlavnou príčinou februárového vývoja bol pokles deficitu bilancie obchodu s tovarmi s Čínou o 28,2 % na 24,8 miliardy USD. Export do Číny vyskočil o 1,6 miliardy USD na 9,2 miliardy USD, zatiaľ čo import z Číny sa znížil o 1,5 miliardy USD na 39,3 miliardy USD. Celkový schodok obchodu s Čínou klesol na 30,1 miliardy USD.



Celkový vývoz vo februári stúpol o 1,1 % na 209,7 miliardy USD. Export tovarov sa zvýšil o 1,5 % na 139,5 miliardy USD. Celkový dovoz vzrástol o 0,2 % na 259,1 miliardy USD.



Experti odhadujú, že ekonomika USA v 1. kvartáli medziročne expandovala o 1,5 % až 2,3 %. V poslednom štvrťroku vlaňajška si polepšila o 2,2 % a v 3. kvartáli 2018 o 3,4 %.



(1 EUR = 1,1305 USD)