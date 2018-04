Obchodný prebytok Japonska v roku 2017/2018 klesol:S USA sa ale zvýšil

Export sa zvýšil takmer o 11 %, dovoz však zaznamenal 14-% rast.

Tokio 18. apríla (TASR) - Japonsko zaznamenalo za minulý fiškálny rok obchodný prebytok takmer 2,5 bilióna jenov (18,89 miliardy eur). V porovnaní s predchádzajúcim fiškálnym rokom to znamená pokles o vyše tretinu, na druhej strane krajina vykázala prebytok zahraničného obchodu druhý rok po sebe. Nemalou mierou sa pod to podpísal vysoký obchodný prebytok s USA, ktorý sa po predchádzajúcom poklese opäť zvýšil. Práve na vysoké prebytky obchodných partnerov s USA často poukazuje americký prezident Donald Trump, podľa ktorého tak Washington má právo uvaliť na tieto krajiny dovozné clá.



Japonské ministerstvo financií zverejnilo, že za fiškálny rok 2017/2018, ktorý sa skončil v marci, dosiahol obchodný prebytok takmer 2,5 bilióna jenov, čo oproti predchádzajúcemu fiškálnemu roku predstavuje pokles o 38 %. Export síce zaznamenal prvý rast za tri roky, vzrástol však aj dovoz, prvýkrát za štyri roky, pričom tempo jeho rastu bolo výraznejšie než v prípade vývozu. Export sa zvýšil takmer o 11 %, dovoz však zaznamenal 14-% rast.



Politicky citlivý obchodný prebytok s USA zaznamenal za skončený fiškálny rok rast takmer o 6 % na približne 7 biliónov jenov. Po predchádzajúcom poklese sa tak opäť zvýšil. Ministerstvo zverejnilo údaje práve v období, keď sa na Floride uskutočňuje schôdzka japonského premiéra Šinzóa Abeho s Donaldom Trumpom. Práve ten niekoľkokrát poukázal na nevyváženosť, ku ktorej dochádza v obchode USA s Japonskom, ale aj ďalšími krajinami. Čo sa týka prebytku Japonska, dôvodom je, že export japonských áut a strojov do Spojených štátov prevýšil rast dovozu plynu, uhlia a iných produktov z USA.



Japonské ministerstvo financií zverejnilo aj predbežné údaje o vývoji v obchode za mesiac marec. Ako uviedlo, v marci dosiahlo Japonsko obchodný prebytok 797,3 miliardy jenov, o 32 % vyšší než v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka.



Prekonal tak odhady ekonómov, ktorí očakávali marcový prebytok na úrovni 499,2 miliardy jenov. Export vzrástol o 2,1 % najmä vďaka zvýšenému dopytu z Číny, zatiaľ čo dovoz sa o 0,6 % znížil.



(1 EUR = 132,35 JPY)