Obchodný spor s USA tlačí na jüan, Čína výrazne obmedzuje dovoz zlata

S devízovými rezervami v objeme 3,1 bilióna USD, čo je najviac na svete, má Čína dostatočnú kapacitu na obranu hodnoty svojej meny.

Londýn/Peking 17. augusta (TASR) - Čína od mája výrazne obmedzila dovoz zlata, uviedli zdroje z trhu, čo by mohlo naznačovať, že sa v období slabšieho rastu ekonomiky usiluje zmierniť odlev dolárov a podporiť národnú menu.



Druhá najväčšia ekonomika sveta znížila dovoz zlata v 1. polroku v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zhruba o 300 ton v súčasnej hodnote 15 miliárd USD (13,45 miliardy eur), uviedli zdroje pre agentúru Reuters. K obmedzeniu dochádza v situácii, keď eskalujúci obchodný spor medzi Čínou a USA oslabil rast čínskej ekonomiky na najnižšiu úroveň za posledných takmer 30 rokov a stlačil čínsky jüan na najnižšiu hodnotu od roku 2008.



Čína je najväčším dovozcom zlata na svete. Minulý rok doviezla približne 1500 ton zhruba za 60 miliárd USD. Dopyt Číňanov po zlatých šperkoch a investičnom zlate sa za posledné dve desaťročia strojnásobil a oficiálne zlaté rezervy sa za dané obdobie zvýšili päťnásobne takmer na 2000 ton.



V dôsledku spomaľovania čínskej ekonomiky a oslabovania hodnoty jüanu sa však situácia zmenila. Podľa údajov colných úradov doviezla Čína v 1. polroku tohto roka 575 ton zlata, zatiaľ čo v rovnakom období minulého roka dovoz dosiahol 883 ton.



V mesiaci máj dovoz predstavoval 71 ton oproti 157 tonám v máji 2018. V júni, čo je posledný mesiac, za ktorý sú údaje dostupné, bol pokles dovozu ešte prudší. Čína doviezla 57 ton zlata, zatiaľ čo v júni minulého roka to bolo 199 ton.



Väčšinu dovozu z krajín ako Švajčiarsko, Austrália a Južná Afrika, pričom platby sa realizujú zvyčajne v dolároch, zabezpečuje skupina čínskych a zahraničných bánk, ktorá mesačne dostáva kvóty od čínskej centrálnej banky. Tieto kvóty však v posledných mesiacoch centrálna banka buď výrazne obmedzila, prípadne niektorým bankám žiadne nevydala, uviedli zdroje z trhu so zlatom.



"V súčasnosti sa v Číne nevydávajú prakticky žiadne dovozné kvóty," uviedol pre Reuters jeden zo zdrojov. "V júni a júli nedoviezli banky takmer nič," dodali ďalšie zdroje. Na nulu však dovoz neklesol, určité kvóty zopár bánk predsa len získalo.



Ako zdroje dodali, najpravdepodobnejším dôvodom obmedzovania dovozu zlata je úsilie centrálnej banky zmierniť v období poklesu hodnoty jüanu objem peňazí odlievaných z krajiny. Čína už v minulosti obmedzila dovoz zlata a naposledy to bolo v roku 2016, keď jüan zaznamenal výrazný pokles. V takom rozsahu, ako v súčasnosti, to však nebolo. Ako uviedol jeden zo zdrojov z ázijského trhu, súčasné obmedzenie dovozu zlata "je bezprecedentné".



S devízovými rezervami v objeme 3,1 bilióna USD, čo je najviac na svete, má Čína dostatočnú kapacitu na obranu hodnoty svojej meny. Ako však dodali zdroje z trhov, obmedzenie dovozu zlata je vhodným spôsobom zmiernenia odlevu kapitálu bez toho, aby to zasiahlo do života obyvateľov.



(1 EUR = 1,1150 USD)