Obchvat Zvolena by mal byť severne od mesta, NDS súťaží dokumentáciu

Bratislava 21. mája (TASR) - Obchvat Zvolena na rýchlostnej ceste R2 by sa mal vybudovať severne od mesta. Tento variant na výstavbu cesty odporučilo ministerstvo dopravy a Národná diaľničná spoločnosť (NDS) už preň začala súťažiť potrebnú dokumentáciu.



Chýbajúci úsek pri Zvolene má zabezpečiť napojenie rýchlostnej cesty R1 na rýchlostnú cestu R2, ktorá za Zvolenom pokračuje smerom na Detvu a Kriváň.



Rezort dopravy pre TASR uviedol, že pre výber vhodného variantu na obchvat Zvolena sa v roku 2017 vypracovala štúdia realizovateľnosti. V nej boli preštudované viaceré možnosti vedenia trasy tejto rýchlostnej cesty, skúmali sa aj nové varianty.



"Každý z hodnotených variantov mal svoje pozitíva aj negatíva, všetky varianty sú realizovateľné, avšak ani jeden z posudzovaných variantov nebol ekonomicky rentabilný," konštatovali z odboru komunikácie rezortu dopravy.



Po zvážení všetkých argumentov, rizík, environmentálneho hľadiska a tiež v zmysle posúdenia Hodnoty za peniaze odporučilo ministerstvo pre ďalšiu prípravu severný variant. Je to upravený pôvodný variant C3 so zachovaným smerovým vedením. Upravený je tak, aby nebolo potrebné budovať tunel, nahradí sa zárezom.



Novú trasu obchvatu Zvolena musel štát hľadať po tom, čo pôvodne navrhovaný variant neprešiel cez posudzovanie jeho vplyvu na podzemné pramene vôd.



Po novom by obchvat mesta, čiže úsek rýchlostnej cesty R2 Zvolen, západ - Zvolen, východ mal byť dlhý približne 10,78 kilometra. Pôjde o štvorprúdovú komunikáciu, začínať bude mimoúrovňovou križovatkou Kováčová, ktorou sa odkloní východne od rýchlostnej cesty R1.



Trasa bude následne prechádzať rozhraním katastrálnych území Zvolen a Hájniky. Mostmi preklenie cestu prvej triedy I/66, tiež cestu tretej triedy III/2460, rieku Hron, železničnú trať a poľné cesty, a potom aj údolie v lese pod Sliačom.



V značne členitom teréne bude až do konca úseku podľa NDS viesť severne od mesta Zvolen a obce Lieskovec. "Z najvyššieho bodu na pahorku nad Sliačanskou dolinou začne trasa klesať k Zvolenskej Slatine. Ponad poľnohospodárske družstvo Lieskovec prejde po poľnohospodárskych pozemkoch až do konca úseku pri obci Zvolenská Slatina," opísala hovorkyňa NDS Michaela Michalová.



Na dokumentáciu potrebnú k tomuto úseku vyhlásila NDS začiatkom mája tohto roku súťaž. Dodávateľ, ktorý z tendra vzíde, by mal pre diaľničiarov zabezpečiť vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru , tiež dokumentácie na územné rozhodnutie a oznámenie o zmene navrhovanej činnosti. Cenu za tieto služby odhaduje NDS vo výške 2,53 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty.



Čo sa týka začiatku výstavby tohto úseku rýchlostnej cesty R2, podľa ministerstva dopravy bude skutočný termín stanovený na základe postupu prípravy projektovej dokumentácie či majetkovoprávneho usporiadania pozemkov. Zároveň aj na základe vydania potrebných právoplatných rozhodnutí a povolení a po zohľadnení možností zabezpečenia finančných prostriedkov.