Objem bezhotovostných transakcií by mal v SR vzrásť na 28 mld. eur

Bratislava 8. novembra (TASR) – Ľudia by mali v tomto roku platobnými kartami vydanými na Slovensku zaplatiť 560-miliónkrát a minúť by mali až 28 miliárd eur. Počet bezhotovostných transakcií by tak mal oproti vlaňajšku vzrásť. Vlani bolo kartami uskutočnených 481 miliónov transakcií v celkovej hodnote 24 miliárd eur. Uviedlo to Združenie pre bankové karty v rámci druhého ročníka projektu Dňa bez hotovosti.



Slováci pri platení ešte stále viac využívajú hotovosť. Bezkontaktné platby sú však na vzostupe. "Zo všetkých platieb, ktoré sa na Slovensku realizujú, je 40 % bezhotovostných a 60 % hotovostných," vyčíslil na štvrtkovej tlačovej konferencii predseda združenia Rastislav Vallo. Podľa jeho slov sa však tento pomer platieb mení v prospech platieb kartami. Zo Slovenska by sa mohla stať bezhotovostná krajina, podľa Valla je ale potrebné zapracovať na prenikaní technológií do malých miest, kde ešte stále pretrváva určitá nedôvera v platby kartami.



Podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD) uviedol, že za rok sa na Slovensku urobilo kus práce v oblasti platobných transakcií. "Sme krajinou kde máme hotovostné platby obmedzené. Veríme, že týmto opatrením sa obmedzila šedá ekonomika a má silný protikorupčný charakter," myslí si Raši. Cieľom úradu vicepremiéra je, aby orgány verejnej moci začali viac využívať bezhotovostné platby. "Chceme, aby orgány verejnej moci, ktoré sú pripravené na to, aby realizovali platby bezhotovostne, aby si doplnili technické riešenia tak, aby občania, ktorí chcú uskutočňovať tieto platby, ich mohli realizovať," avizoval Raši s tým, že tento rok by mohol byť prelomový. "S naším úradom je už možné realizovať iba bezhotovostné platby a chceme, aby sa dalo aj na ostatných ministerstvách," priblížil Raši.



Na Slovensku sa napríklad spustilo bezhotovostné platenie poplatkov na ústrednom portáli verejnej správy. "Riešenie je od začiatku pripravené aj na zapojenie všetkých ostatných orgánov verejnej moci. Vyvinieme všetko úsilie na to, aby sa aj ďalšie orgány zapojili do tohto projektu," avizoval Raši. Na konci júna 2018 tiež napríklad štátna pokladnica spustila modernizáciu informačného systému. "Veríme, že tieto transakcie pomôžu Slovensku z hľadiska napredovania bezhotovostného platobného styku," doplnil Raši. Vláda tiež podporuje digitalizáciu služieb súkromného sektora v spolupráci s verejným sektorom. Prijatá bola novela zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. V medzirezortnom pripomienkovom konaní je v súčasnosti novela zákona o e-Governmente. "Umožňuje bankám, telekomunikačným operátorom a poštovým podnikom dve nové možnosti spočívajúce vo využití existujúcich štátnych IT riešení," priblížil vicepremiér.



Podľa rezortu financií Slováci radi využívajú a skúšajú nové technológie. "Slovensko bolo dlhodobo a je akýmsi laboratóriom pre skúšanie nových technológií. Klienti finančných inštitúcií vyhľadávajú nové možnosti a technológie," podotkol riaditeľ Centra pre finančné inovácie Ministerstva financií SR Martin Peter. V oblasti bezkontaktného platenia však existujú aj určité riziká. "Za prvé tri mesiace tohto roka narástli útoky voči bezhotovostným transakciám o 30 % v porovnaní s prvými tromi mesiacmi minulého roka," vyčíslil Peter s tým, že takmer 70 % spoločností v Európe podceňuje kybernetickú bezpečnosť. "Finančné inovácie majú obrovský potenciál. Len v Európe boli investície do fintech technológií vo výške 26 miliárd eur za prvé tri mesiace tohto roka. Chceme, aby sa aj slovenské spoločnosti na tomto potenciáli zúčastňovali, preto bolo založené Centrum pre finančné inovácie," doplnil Peter s tým, že Slovensko má v tejto oblasti obrovský potenciál. "Diskutujeme s trhom o tom, ako môžeme podporovať zavádzanie finančných inovácií. Hovoríme aj o rizikách a túto debatu sa snažíme prenášať aj na akademickú pôdu," dodal Peter.