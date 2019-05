Objem obchodov nemeckých firiem s Iránom prudko klesol

Konkrétnejšie, nemecký export do Iránu sa v 1. štvrťroku 2019 znížil medziročne o 50 %, zatiaľ čo iránsky export do Nemecka klesol o 42 %, povedal Treier.

Berlín 26. mája (TASR) - Objem obchodov nemeckých spoločností s Iránom prudko klesol po tom, ako Spojené štáty obnovili sankcie a zvýšili tlak na Teherán. Uviedol to Volker Treier, šéf oddelenia zahraničného obchodu z Asociácie nemeckých obchodných a priemyselných komôr.



Podľa jeho informácií zo 120 nemeckých spoločností, ktoré pôsobili v Iráne, je v krajine už len 60. Povedal tiež, že "sankcie USA ovplyvňujú hospodárske vzťahy podobne ako úplné embargo, pretože sa dotkli aj finančného sektora".



Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa minulý rok odstúpila od jadrovej dohody medzi Teheránom a svetovými mocnosťami z roku 2015 a obnovila sankcie proti arabskej krajine.