Obyvatelia Dobrej Nivy chcú obchvat

Dobrá Niva 26. apríla (TASR) - Asi 150 obyvateľov Dobrej Nivy v okrese Zvolen v piatok popoludní na pol hodinu zablokovalo cestu I/66. Neustálym prechádzaním cez priechod pre chodcov pred miestnymi potravinami v centre obce chceli poukázať na neúnosnú situáciu v doprave.



V obci totiž stále narastá počet prechádzajúcich aut, stupňuje sa intenzita tranzitnej dopravy, zvyšuje sa počet dopravných nehôd s následkom vážnych zranení i smrti.



Obyvatelia chcú, aby kompetentné orgány zahrnuli vybudovanie obchvatu obce do prvej etapy plánovanej výstavby rýchlostnej cesty R3 Zvolen – Šahy, zároveň s výstavbou obchvatu mesta Krupina v roku 2022, nie až po roku 2030. Občania preto v uplynulých dňoch spustili petíciu, aby sa čo najskôr vybudoval okolo obce obchvat. Ten má byť súčasťou rýchlostnej cesty R3 Zvolen - Šahy, ktorá sa však ako celok stavať nebude.



Podľa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) je však nateraz prioritou obchvat Krupiny, ktorý sa má začať stavať v roku 2022, a hneď po ňom aj obchvat Šiah.



„Petičnou akciou požadujeme od ministra dopravy a od Národnej diaľničnej spoločnosti, aby našu obec zaradili do prvého plánu, nie po roku 2030,“ povedal starosta Milan Jakubík. Podľa neho na obecnom úrade už vyzbierali 500 podpisov, ďalších približne 100 vyzbierali počas piatkovej blokády. Podpisy pod petíciu chcú do júna zbierať aj vo Zvolene a Krupine.



"Žijem tu v neustálom hluku, na dome mám popraskané múry a trápi ma aj prach a exhaláty," povedala TASR pani Zuzana, ktorá býva priamo v centre dediny. O veľkom počte prechádzajúcich aut svedčí aj fakt, že počas polhodinového protestu sa na oboch stranách cesty v smere na Krupinu i Zvolen vytvorili kilometrové kolóny.