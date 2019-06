Oceliarne v EÚ žiadajú o ochranu pred záplavou ocele zo sveta

Dovoz ocele do EÚ sa od roku 2013 viac ako zdvojnásobil, zatiaľ čo dopyt vzrástol len nepatrne a v tomto roku 2019 dokonca klesol.

Brusel 4. júna (TASR) - Európu zaplavuje oceľ z iných regiónov po zavedení ciel vo výške 25 % na jej dovoz do USA. Európska únia (EÚ) musí preto konať, vyzvali v liste, ktorý Únii a jej inštitúciám adresovali šéfovia európskych oceliarní.



Až 45 vedúcich pracovníkov z oceliarní, ktoré sa podieľajú približne 90 % na výrobe ocele v EÚ, v liste upozornilo, že vyhliadky európskeho oceliarskeho priemyslu náhle klesli a dlhodobé trendy nie sú priaznivé.



„Nadmerná globálna kapacita v oceliarskom priemysle a využívanie trhu EÚ ako dumpingového priestoru pre nadbytočnú kapacitu zo sveta, sú koreňom problému," píše sa v liste.



Európska komisia v súčasnosti analyzuje možné „ochranné" opatrenia na obmedzenie prílevu cele a zabránenie prudkému zvýšeniu jej dovozu do Únie v dôsledku 25-percentných ciel v USA, ktoré uzavreli americký trh. Podľa šéfov oceliarní by sa tieto ochranné opatrenia mali sprísniť.



V súčasnosti sú kvóty v EÚ stanovené na priemernej úrovni dovozu v rokoch 2015 - 2017 plus 5 %, pričom ich zvýšenie o ďalších 5 % sa predpokladá od 1. júla aj o rok neskôr. Nad rámec týchto kvót sa uplatňuje 25-percentná colná sadzba na import ocele.



Šéfovia z oceliarskeho priemyslu vyzvali krajiny EÚ, Európsky parlament a Európsku komisiu, aby zvolali mimoriadne stretnutie so zástupcami tohto odvetvia s cieľom prediskutovať riešenia.



Medzi signatármi sú aj riaditelia a regionálni šéfovia koncernov ArcelorMittal, ThyssenKrupp, Tata Steel a Acerinox. ArcelorMittal, najväčší výrobca ocele na svete, v máji dvakrát oznámil zníženie výroby, pričom jeho britská dcéra British Steel skončila v konkurze.