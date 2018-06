Ochrana pred neplatičmi účinkuje, nevymožiteľných pohľadávok ubudlo

Ochrana pred neplatičmi účinkuje, počet nevymožiteľných pohľadávok sa znížil Foto: Intrum Slovakia s.r.o.

Bratislava 13. júna (OTS) - Presné výsledky a zistenia prináša nový European Payment Report (EPR) spoločnosti Intrum Dôvodom pozitívneho faktu o znížení podielu nevymožiteľných pohľadávok na Slovensku je podľa, častejšie využívanie preventívnych opatrení pred oneskorenými platbami: „Spoločnosť Intrum ako celosvetový líder v oblasti správy pohľadávok vydáva Európsky platobný prieskum (EPR) o platobnej disciplíne a správaní podnikateľských subjektov pravidelne raz ročne.Oneskorené platby sú pre podnikateľské subjekty skutočný problém a schopnosť predvídať hotovostné toky je pre nich kľúčová.,“ komentujeNa Slovensku, pri porovnaní výsledkov s EPR 2017, stúpol počet dní splatnosti vo všetkých kategóriách. K najväčšiemu nárastu došlo v segmente B2B, kde sa doba splatnosti predĺžila z 18 na 25 dní. V segmente B2C je doba splatnosti 18 dní a vo verejnom sektore až 25 dní.Ďalším pozitívom je tiež to, že v celoeurópskom priemere sa priemerná lehota, v ktorej klienti reálne uhrádzajú faktúry, medziročne skrátila. Na Slovensku to však neplatí v prípade verejného sektora. Tu sa reálne lehoty predĺžili o 4 dni (z 25 na 29 dní).V celej Európe bez výnimky sa potvrdzuje, že štát je najneefektívnejší správca financií. Najhoršie je na tom Taliansko, kde verejná správa v priemere platí svoje záväzky až po 104 dňoch. Ďalej nasleduje Portugalsko (86) a Grécko (73).Optimizmus na Slovensku potvrdzuje aj zistenie, že slovenské spoločnosti očakávajú nízku mieru zvyšovania počtu svojich dlžníkov. Len 3% slovenských spoločností tvrdia, že vnímajú riziko nárastu počtu svojich dlžníkov v priebehu nasledujúcich dvanástich mesiacov. Európsky priemer vnímania tohto rizika je až 12%.Prieskum k EPR 2018 prebiehal v 29 európskych krajinách od 24. januára do 23. marca 2018. V tejto správe zhromaždil Intrum údaje celkovo od 9607 spoločností v Európe, aby získal prehľad o ich správaní sa v oblasti platobnej disciplíny a o ich finančnej kondícii. Prieskum sa uskutočnil medzi osobami, ktoré sa identifikovali ako finančný riaditeľ, vedúci úverov, obchodný riaditeľ a podobne.