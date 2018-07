Od 1. júla 2018 podáva dokumenty elektronicky 535.025 daňovníkov

Finančná správa očakáva, že počet elektronicky komunikujúcich subjektov sa najneskôr do marca 2019 zvýši o ďalších približne 200.000.

Bratislava 10. júla (TASR) - Od začiatku júla 2018 podáva dokumenty elektronicky už 535.025 daňových subjektov. V decembri 2017 ich bolo 365.000. Viac ako 170.000 daňových subjektov sa tak na elektronickú komunikáciu s finančnou správou prihlásilo počas prvých 6 mesiacov tohto roka.



Výrazné zvýšenie počtu elektronicky komunikujúcich súvisí s rozširovaním povinnej elektronickej komunikácie. Od 1. januára 2018 musia s finančnou správou komunikovať elektronicky už všetky právnické osoby zapísané v Obchodnom registri a od 1. júla aj všetky fyzické osoby podnikatelia.



Finančná správa podnikla viaceré kroky na to, aby uľahčila elektronickú komunikáciu najmä fyzickým osobám podnikateľom. V mesiacoch máj – jún zorganizovala školenia k elektronickej komunikácii, pripravila informačný leták o základných informáciách o elektronickej komunikácii, ktorý posiela v každej oficiálnej pošte odchádzajúcej z finančnej správy, spravila redizajn portálu a najmä zlúčila proces registrácie a autorizácie do jedného kroku pre tie fyzické osoby podnikateľov, ktoré konajú vo svojom mene. Zmeny na portáli, rovnako ako v osobnej zóne daňovníka, budú pokračovať. Ďalšie úpravy bude finančná správa nasadzovať postupne. Na zmenách spolupracuje aj s externými partnermi, napríklad Daňovým fórom Slovenska či Slovenskou komorou daňových poradcov. Ich pripomienky postupne zapracováva.



Finančná správa očakáva, že počet elektronicky komunikujúcich subjektov sa najneskôr do marca 2019 zvýši o ďalších približne 200.000. V praxi sa elektronická komunikácia s finančnou správou týka povinne elektronicky komunikujúcich až od momentu, keď budú potrebovať podať finančnej správe akýkoľvek dokument, a to bude najneskôr v marci 2019 daňové priznanie k dani z príjmu za predchádzajúci rok.



"Rozširovanie elektronickej komunikácie prináša výhody najmä jej používateľom. Daňovník môže podať dokumenty kedykoľvek počas dňa, nie je limitovaný úradnými hodinami daňových a colných úradov, získa jednoduchý prehľad o odoslaných dokumentoch, ušetrí aj finančné prostriedky za poštovné, tlač dokumentov či dopravu na úrady," uviedla pre TASR Ivana Skokanová, hovorkyňa finančnej správy.