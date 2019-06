Od 1. júla vzrastie životné minimum, zvýšia sa aj viaceré dávky

Podľa najnovších výpočtov ŠÚ SR ceny nízkopríjmových domácností vzrástli v apríli tohto roka medziročne o 2,5 %.

Bratislava 4. júna (TASR) - Sumy životného minima by mali od júla tohto roka vzrásť o 2,5 %. Zvýšia sa tak aj desiatky dávok a príspevkov od štátu. Upozornil na to Štatistický úrad (ŠÚ) SR, ktorý poskytol Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR zákonom určené dva indexy, ktoré rozhodujú o navýšení životného minima vždy k 1. júlu daného roka.



Podľa najnovších výpočtov ŠÚ SR ceny nízkopríjmových domácností vzrástli v apríli tohto roka medziročne o 2,5 %. Príjmy na osobu v slovenských domácnostiach na začiatku roka boli vyššie o 5,8 % ako pred rokom. Preto aktuálny koeficient rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností dosahuje hodnotu 1,025. Koeficient rastu čistých peňažných príjmov súkromných domácností má hodnotu 1,058. Zákon o životnom minime určuje Štatistickému úrad SR vypočítať oba indexy v prvej polovici roka. "Z oboch koeficientov sa v zmysle legislatívy použije pre úpravy životného minima ten, ktorý je nižší. Tento rok je to index zohľadňujúci infláciu, teda medziročný rast cien v apríli tohto roka v nízkopríjmových domácnostiach," spresnil predseda úradu Alexander Ballek.



Zvýšenie životného minima sa podpíše aj pod úpravy desiatok sociálnych a zdravotných dávok či peňažných príspevkov. Týka sa to napríklad rodinných prídavkov, náhradného výživného, rodičovského príspevku, ale aj minimálneho dôchodku. Životné minimum má tiež vplyv na rôzne premenné v rámci daňového systému, ako je daňový bonus na dieťa či výška nezdaniteľnej časti základu dane. Súčasná suma životného minima pre plnoletú fyzickú osobu je do konca júna tohto roka stanovená na 205,07 eura mesačne, pre zaopatrené neplnoleté dieťa či nezaopatrené dieťa je vo výške 93,61 eura mesačne.