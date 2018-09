Od vypuknutia krízy sa výber daní v tomto roku zvýšil takmer o 38 %

Za posledné dva roky mal minister financií Peter Kažimír (Smer-SD) v priemere každý rok v rozpočte navyše 1,9 miliardy eur.

Bratislava 28. septembra (TASR) - Výber daní v tomto roku má byť takmer o 38 % vyšší v porovnaní s rokom 2008. Za posledných desať rokov pritom najvýznamnejšie rástol výber daní z príjmu zamestnancov, a to nielen vďaka rastu miezd a zamestnanosti, ale aj pre rast miery zdanenia, keďže veľkosť odpočítateľnej položky sa prakticky neupravuje už päť rokov po sebe. Podobne dobre sa darí aj výberu sociálnych a zdravotných odvodov. Vyplýva to z najnovšej analýzy Tatra banky.



Za posledné dva roky mal minister financií Peter Kažimír (Smer-SD) v priemere každý rok v rozpočte navyše 1,9 miliardy eur. V ďalších troch rokoch by mal mať k dispozícii ročne navyše v priemere 1,5 miliardy eur. Podľa analytikov banky sú tri dôvody, prečo výber daní rastie. "Prvým je dobrý výkon slovenskej ekonomiky, ktorý prináša viac daňových príjmov a sociálnych či zdravotných odvodov. Druhým možným faktorom je možný rast miery zdanenia a tretím faktorom je zlepšovanie efektivity výberu daní, napr. prostredníctvom lepšej kontroly výkazov a odhaľovania podvodov," konštatujú analytici.



Celkový výber daní po príchode krízy v roku 2009 klesol rádovo o 10 % a trvalo takmer tri roky, kým prekonal rok 2008. Analytici vyčíslili, že výber daní nabral dynamiku po roku 2012 a v roku 2018 jeho hodnota prevyšuje rok 2008 o takmer 38 %. "Za roky 2017 a 2018 bol priemerný rast odvodových príjmov až takmer 8,8 % ročne," vyčíslili analytici banky.



Vlani sa na daniach vybralo 14,9 miliardy eur. "Najväčšiu časť tvorila DPH v objeme 5,9 miliardy eur, potom daň z príjmov fyzických osôb (DPFO) zo závislej činnosti v objeme 2,7 miliardy eur a na treťom mieste daň z príjmov právnických osôb (DPPO) v objeme 2,6 miliardy eur. Spotrebné dane boli v objeme 2,2 miliardy eur," vyčíslili analytici.



Niektoré typy daní pritom začali trvalo rásť až po roku 2013. "Na druhej strane príjmy z daní živnostníkov padli po kríze o 50 % a už sa doteraz nezdvihli a nereagujú ani na súčasný silný rast ekonomiky či miezd," tvrdia analytici.



Najrýchlejší rast zaznamenala DPFO zo závislej činnosti, teda daň, ktorú pravidelne odvádzajú zo mzdy zamestnanci firiem. "Rast zamestnanosti a miezd je v posledných rokoch citeľný, no rast príjmu z tejto dane je rýchlejší. Podnikové dane, spotrebné dane a DPH sú v roku 2018 približne o 31 % až 37 % vyššie ako v roku 2008," doplnili analytici.



Výber daní z miezd a odvodov je tak podľa analýzy rýchlejší ako rast zamestnanosti a miezd. "V oblasti odvodov boli viacnásobne zvýšene odvodové stropy, čo aj bez rastu miezd prinieslo dodatočné príjmy poisťovniam. V oblasti daní niekoľko rokov nebolo zvyšované životné minimum, a teda ani veľkosť odpočítateľnej položky. Pri nominálnom raste miezd to automaticky viedlo k rastu zdanenia pracujúcich," vysvetľujú analytici.



Dobrý vývoj daní z práce zamestnancov stále teší najmä samosprávy, ktoré inkasujú takmer 90 % tejto dane. "Dobrý vývoj odvodov zamestnancov zase teší najmä poisťovne," podotkli analytici s tým, že príjmy zdravotných poisťovní za posledných 10 rokov sú vyššie takmer o 40 %. Podľa prognóz Inštitútu finančnej politiky by v nasledujúcich troch rokoch mali celkovo rásť o vyše 20 %. "Podobne dobrú vyhliadku majú aj samosprávy, ktorých príjmy by mali počas najbližších troch rokov vzrásť o štvrtinu," dodali analytici banky.