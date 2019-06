Odborári požiadali o informácie o pripravovanom sociálnom balíku

K téme vyrovnaného štátneho rozpočtu šéf odborov povedal, že na Slovensku chceme niekedy byť pápežskejší ako pápež a mať vyrovnané a prebytkové rozpočty vo všetkých inštitúciách.

Bratislava 19. júna (TASR) – Konfederácia odborových zväzov (KOZ) požiadala o oficiálne informácie o pripravovanom sociálnom balíčku na rokovaní s premiérom Petrom Pellegrinim (Smer-SD) a niektorými členmi vlády. Povedal to v stredu po prijatí predstaviteľov KOZ u premiéra prezident odborov Marián Magdoško.



"Premiér potvrdil, že koaliční partneri sa dohodli na jednotlivých zložkách balíčka, dostali sme informácie a musíme si ich vyhodnotiť," povedal. K balíčku uviedol, že obsahuje opatrenia, ktoré sú dobré, o ďalších budú diskutovať. "Našou silnou agendou je zvyšovanie daňovo-odvodovej položky, zvýšenie mohlo byť väčšie, rešpektujeme ekonomiku SR a rozpočet štátu. Zvýšenie tejto položky v tzv. čistom zvýši platy nízkopríjmovým zamestnancom," konštatoval.



K téme vyrovnaného štátneho rozpočtu šéf odborov povedal, že na Slovensku chceme niekedy byť pápežskejší ako pápež a mať vyrovnané a prebytkové rozpočty vo všetkých inštitúciách. "Ak sa pozrieme napríklad na Nemecko, Francúzsko a iné krajiny, skoro nikde to tak nie je," upozornil. Pre neho je dôležité fungovanie ekonomiky.



"Máme informácie v rámci z krajských riaditeľstiev, že niekoľko desiatok ľudí sa bolo informovať v regrutačných strediskách o tom, aké platy by mohli získať po nástupe do armády," uviedol predseda Odborového zväzu polície v SR Viktor Kiss k téme dávnejšie avizovaného zvyšovania nástupných platov vojakov o 300 eur. Ak by k tomu došlo, sú ochotní sa presunúť do armády. "Pre mladých policajtov je rozdiel 300 eur v plate obrovská motivácia," konštatoval s tým, že ministerka Denisa Saková (Smer-SD) si je vedomá, že môže nastať takýto problém. "Pán premiér prisľúbil aj tentoraz, že sa budeme snažiť o konsenzus, aby zvyšovanie platov bolo v primerane rovnakej miere," uviedol Kiss s tým, že veľké odchody nezaznamenali.