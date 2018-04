Vedenie odborov chce o návrhu hlasovať budúcu stredu (11.4.).

Praha 6. apríla (TASR) - Odbory zamestnancov českej automobilky Škoda Auto prijali ponuku vedenia na zvýšenie platov.



Platy by mali vzrásť o 12 %, uviedli v piatok odborári. Vedenie odborov chce o návrhu hlasovať budúcu stredu (11.4.). Mzdová dohoda by mala pokrývať obdobie od 1. apríla do konca marca 2019.