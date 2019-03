Odborníci diskutovali o trendoch v oblasti umelej inteligencie

Ján Lunter zo spoločnosti Innovatrics pripomenul, že presnosť umelej inteligencie sa v posledných štyroch rokoch výrazne zlepšila.

Bratislava 14. marca (TASR) - Príchod umelej inteligencie začína revolúciu, ktorej sa budú musieť firmy i krajiny skôr či neskôr prispôsobiť, ak nechcú zostať pozadu. Umelá inteligencia bude mať značný dopad na celý svet. Konštatoval to Marek Havrda zo spoločnosti GoodAI na konferencii Softecon 2019, ktorá sa konala vo štvrtok v Bratislave.



Ako ďalej uviedol, zatiaľ nie je zhoda expertov na tom, kedy všeobecná umelá inteligencia (porovnateľná s ľudskou inteligenciou) nastúpi celosvetovo. Odhadované rozpätie je od desať do sto rokov.



Ján Lunter zo spoločnosti Innovatrics pripomenul, že presnosť umelej inteligencie sa v posledných štyroch rokoch výrazne zlepšila. Kým v roku 2010 bola chybovosť umelej inteligencie v oblasti rozpoznávania tvaru okolo 8 %, v roku 2014 šest percent a vlani to už bolo menej ako percento. Za posledné štyri roky sa schopnosti rozpoznávania spresnili až 20-krát.



"Veríme jednoduchým robotom, ktoré máme v kuchyni, v práčke, že urobia to, čo po nich chceme. Otázka dôvery v umelú inteligenciu (AI) stojí na tom, či budeme dôverovať sami sebe, pretože my AI učíme a my sami určujeme, kam ju až pustíme. Až keď začneme dôverovať strojom, tak nám skutočne uľahčia život. Skoro prídu na trh osobní virtuálni asistenti s omnoho vyššou inteligenciou, ako doteraz poznáme," zdôraznil Andrej Žlnka zo spoločnosti Softec.