Odborníci: Elektronické zdravotníctvo musí byť kyberneticky bezpečné

Debata ukázala, že práve pripravenosť zdravotníckych zariadení na elektronické zdravotníctvo prináša najzávažnejšie bezpečnostné riziká.

Bratislava 13. októbra (TASR) – Elektronické zdravotníctvo musí byť pripravené na akékoľvek potenciálne kybernetické útoky. Bezpečnosť dát v nemocniciach a ambulanciách a systém elektronického zdravotníctva boli jednou z hlavných tém stretnutia podujatia Okrúhly stôl – Digitálne zdravotníctvo bezpečne. Na podujatí sa zúčastnilo 13 panelových hostí zastupujúcich zdravotnícku obec, dodávateľov riešení elektronického zdravotníctva, ako aj zástupcov riadenia projektu a expertov z oblasti kybernetickej bezpečnosti. Diskusiu sledovalo a prostredníctvom mobilnej aplikácie sa do nej zapájalo niekoľko desiatok účastníkov auditória z oblasti dodávateľov elektronických riešení a zdravotníckej obce.



"Globálny útok v roku 2017 znamenal pre nitriansku nemocnicu výmenu niekoľkých desiatok počítačov a týždeň konsolidácie, kým všetko nabehlo na úroveň ako pred útokom," uviedol prednosta Neurochirurgickej kliniky v Nitre Kamil Koleják.



Debata ukázala, že práve pripravenosť zdravotníckych zariadení na elektronické zdravotníctvo prináša najzávažnejšie bezpečnostné riziká. "Vzdelanosť a povedomie je pre kybernetickú bezpečnosť rizikovým faktorom číslo jeden," priblížil riaditeľ Vládnej jednotky CSIRT (Computer Security Incident Response Team Slovakia) pri Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Lukáš Hlavička. Práve problém vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v oblasti digitalizácie zdravotníctva sa v diskusii ukázal ako najzásadnejší.



Ďalšie riziko podľa prítomných predstavuje technologické vybavenie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. "Kybernetické útoky sa zameriavajú na najslabšie články systému a pracovné stanice lekárov so zastaralým technickým vybavením bez podpory výrobcov v podobe napríklad bezpečnostných záplat v operačných systémoch sú veľkou dierou v pomyselnom plote chrániacom naše údaje alebo spoľahlivosť a dostupnosť systémov elektronických služieb slovenského zdravotníctva," skonštatovali prítomní.



Ako problematická sa javí aj kategória procesov a legislatívy. Odborníci sa zhodli, že súčasná metodika integrácie do projektu eZdravie už nemusí stačiť a Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) bude potrebovať silnejšie nástroje na riadenie rizík, s dosahom aj na pripájajúce sa časti do centrálnych systémov eZdravia.