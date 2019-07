ODBORY ODMIETAJÚ HROMADNÉ PREPÚŠŤANIE V U.S. STEEL KOŠICE

Správu aktualizujeme.

Košice 30. júla (TASR) - Odborový zväz KOVO odmieta rozsiahle prepúšťanie, ktoré tento mesiac ohlásilo vedenie oceliarní U.S. Steel Košice. Do 31. marca 2020 je v rámci fabriky platná kolektívna zmluva, ktorej súčasťou je článok, že zamestnávateľ nebude uplatňovať hromadné prepúšťanie, a odbory chcú tento článok zakotviť aj na nasledujúce obdobie. Informovali o tom v utorok predseda OZ KOVO Emil Machyna a odborársky predák v U.S. Steel Košice Juraj Varga.