Odbory pri ŽSR chcú podporiť kolektívne vyjednávanie zhromaždením

Bratislava 21. januára (TASR) – Odborové združenie železničiarov (OZŽ) plánuje na stredu (23. 1.) zhromaždenie na podporu kolektívneho vyjednávania. Uskutoční sa ešte pred začiatkom rokovania odborov s vedením Železníc Slovenskej republiky (ŽSR). Pre TASR to uviedla podpredsedníčka OZŽ Darina Fabuľová.



"Plánujeme podporné verejné zhromaždenie na Klemensovej ulici so začiatkom o 10.30 h pred budovou generálneho riaditeľstva na podporu kolektívneho vyjedávania," priblížila Fabuľová. Zhromaždenie sa uskutoční ešte pred rokovaním so zamestnávateľom, ktoré by sa malo začať o 11.00 h.



Na poslednom rokovaní 15. januára sa podľa OZŽ dohodlo viacero rozporov, v oblasti miezd však k posunu nedošlo. "Kolektívna zmluva zatiaľ uzatvorená nie je, pokračovať sa bude 23. 1. 2019. Štrajková pohotovosť naďalej trvá," priblížila vtedy po stretnutí Fabuľová.



Hovorca železníc Michal Lukáč zároveň informoval, že piate kolo rokovaní o návrhu kolektívnej zmluvy sa nieslo v racionálnom duchu. Vo väčšine prerokovávaných bodov prišlo k dohode. Body, ktoré zostali otvorené, by mali byť predmetom rokovania 23. januára.



Odborové organizácie pôsobiace pri ŽSR 11. januára vyhlásili štrajkovú pohotovosť. Dôvodom bol prístup zamestnávateľa ku kolektívnemu vyjednávaniu. Chceli upozorniť na "ohrozenie sociálneho zmieru" skončením sa platnosti kolektívnej zmluvy ŽSR na roky 2017 – 2018 dňom 31. decembra 2018 a vydaním jednostranného vnútorného nariadenia generálneho riaditeľa. Týmto nariadením sa podľa odborových organizácií rozhodol autonómne a bez dohody so sociálnymi partnermi garantovať ním vybrané benefity.