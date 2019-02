Odchod bez dohody je najrizikovejším scenárom brexitu

Británia má vystúpiť z EÚ 29. marca. Poslanci Dolnej snemovne však ešte neschválili dohodu o podmienkach tzv. rozvodu, ktorá by uľahčila odchod Spojeného kráľovstva z európskeho bloku.

Londýn 25. februára (TASR) - Možnosť, že Spojené kráľovstvo na budúci mesiac vystúpi z Európskej únie (EÚ) bez dohody o prechodnom období, obsadila prvú priečku v rebríčku najrizikovejších scenárov brexitu z hľadiska stability dominantného britského sektora finančných služieb. Vyhlásil to v pondelok guvernér centrálnej banky (Bank o England, BoE) Mark Carney.



"Najväčším problémom z hľadiska finančnej stability, integrity trhu a z pohľadu kontinuity je scenár brexitu bez dohody na konci marca," povedal Carney na tlačovej konferencii.



Británia má vystúpiť z EÚ 29. marca. Poslanci Dolnej snemovne však ešte neschválili dohodu o podmienkach tzv. rozvodu, ktorá by uľahčila odchod Spojeného kráľovstva z európskeho bloku. To necháva otvorenú možnosť neriadeného, chaotického brexitu bez dohody alebo jeho odkladu.