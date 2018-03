Oddialenie účinnosti cla USA proti EÚ môže mať skrytý zámer

Kým Trump na prechodný čas oslobodil EÚ a iné štáty od sankčného cla na oceľ a hliník, Číne hrozí sankčnými clami vo výške desiatok miliárd USD.

Berlín 24. marca (TASR) - V súvislosti s ohlásenými americkými sankčnými clami na čínske výrobky varujú nemecké hospodárske združenia pred ťažkým medzinárodným ekonomickým konfliktom. "Rozhodnutie americkej administratívy vyvoláva u nás veľké obavy," povedal Friedolin Strack, hovorca vedenia Ázijsko-tichooceánskeho výboru nemeckého hospodárstva agentúre DPA.



Strack súhlasí s názorom americkej vlády, že v prístupe na vzájomný trh existujú podstatné rozdiely. "Voči pomerne otvorenému prístupu na trh Spojených štátov a EÚ na čínskej strane stoja vysoké bariéry," uviedol.



Aj nemecké firmy znepokojuje podnikateľská klíma v Číne. Trhová ekonomika musí oslabovať, lebo ciele strany dostávajú prednosť.



Predstavitelia nemeckej ekonomiky však presadzujú tendenciu, že pravidlá založené na svetovom obchodnom systéme Svetovej obchodnej organizácie (WTO) treba ďalej budovať a nie ich ohrozovať jednostrannými opatreniami," dodal. "Vyzývame Čínu, aby odpovedala zmierlivo. Často zdôrazňuje, že je za otvorený svetový obchod. Mala by ho podporiť ďalekosiahlymi opatreniami, ktoré by viedli k otvoreniu svojho trhu," pokračoval.



Pekinská vláda oznámila, že Washingtonu dá primeranú odpoveď.



Vedúci ifo Centra pre zahraničnú ekonomiku Gabriel Felbermayer v piatok (23.3.) povedal: "Zdá sa, že čiastočné zmiernenie napätia medzi USA a EÚ by malo viesť k ich spoločnému postupu proti Číne." Namiesto obchodnej vojny so Spojenými štátmi hrozí Európe obchodný konflikt s Čínou. Hodnota nemeckého obchodu s Čínou však v roku 2017 bola o 20 miliárd eur vyššia ako s USA.