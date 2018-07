Po prvej etape oddlžovania nemocníc pôjde veriteľom vyše 338 miliónov

Do procesu oddlženia mali možnosť zapojiť sa všetky slovenské zdravotnícke zariadenia, využilo ju 29 z nich.

Bratislava 21. júla (TASR) – Po prvej etape oddlžovania nemocníc poputuje k ich veriteľom vyše 338 miliónov eur. Okrem dodávateľov dostanú peniaze aj Sociálna poisťovňa a veritelia Národnej transfúznej služby (NTS) SR. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová.



Pohľadávky sa oddlžujú dvoma formami - takzvanou dohodou o fixnom diskonte a elektronickou aukciou. V rámci prvej etapy elektronickej aukcie boli oddlžené pohľadávky veriteľov v objeme istiny 93,2 milióna eur, priblížila Eliášová. Vo fixnom diskonte to je 19,4 milióna eur.



Suma, ktorá sa vďaka aukcii ušetrila, tak podľa slov hovorkyne rezortu zdravotníctva predstavuje viac ako 2,5 milióna eur a k tomu možné príslušenstvo k pohľadávkam, ktorého sa veritelia zapojení do oddlžovania v zmysle jeho koncepcie vzdali.



"Aktuálne MZ SR pripravuje druhú etapu, tá sa začne po odsúhlasení ozdravných plánov nemocníc, termín ich dodania je do 15. 8. 2018. Potom budú plány vyhodnocované," uviedla Eliášová.



Oddlženie pohľadávok na nezaplatených odvodoch voči Sociálnej poisťovni má osobitný postup. "Do dnešného dňa boli oddlžené pohľadávky Sociálnej poisťovne, ktoré vznikli na poistnom do 31. decembra 2016 voči nemocniciam. Na základe zmluvy o postúpení pohľadávok postúpila Sociálna poisťovňa na spoločnosť Debitum, a. s., pohľadávky vo výške takmer 198,3 milióna eur," povedala Eliášová. Spoločnosť je v 100-percentnom vlastníctve štátu.



NTS už dostala od štátu 28 miliónov eur na splatenie svojich dlhov. Ide o návratnú finančnú výpomoc, ktorú má vrátiť do konca roka 2020. Transfúzna služba má dlhodobo problémy s platením účtov pre druhotnú platobnú neschopnosť. Nemocnice jej neplatia načas za krv. Požičané peniaze má splácať postupne práve z úhrad od nemocníc.



Na vyplatenie dlhov sa použije najviac 585 miliónov eur zo štátnych aktív. Štát má naplánované tri etapy oddlžovania, najprv sa vyplatia staršie dlhy. V prvom kole nemocnice ešte nemusia plniť ozdravné plány. V druhej etape, ktorá by mala prebehnúť tiež tento rok, ich už však plniť musia. Tretiu etapu štát naplánoval na rok 2019.



V rámci oddlženia musia nemocnice pristupovať k zmluve, ktorá im zadefinuje povinnosti. Okrem plnenia ozdravného plánu takisto musia vytvoriť dozorné orgány. Nemocnice najviac dlhujú dodávateľom za špeciálny zdravotnícky materiál, ktorí koncepciu oddlženia ministerstva zdravotníctva odmietli, a Sociálnej poisťovni.



Dodávatelia označili koncepciu za diskriminačnú, upozornili, že vláda nezohľadnila žiadne ich pripomienky a obrátili sa na Ústavný súd (ÚS) SR. Rezort zdravotníctva považuje koncepciu oddlžovania za správnu a korektnú, založenú na princípoch rovnakého prístupu a zaobchádzania pre všetkých, dobrovoľnosti a transparentnosti.