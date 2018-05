Odhadovaná miera prerozdeľovania v slovenskej ekonomike je 39,34 % HDP

Z každého vytvoreného eura si štát v roku 2018 vezme a prerozdelí viac ako 39 centov.

Bratislava 25. mája (TASR) – Piatok 25. mája je Deň daňovej slobody. Daňovníci odpracovali 144 dní, kým splatili svoj tohtoročný účet za chod štátu, čo je v porovnaní s rokom 2017 o 10 dní menej. V analýze verejných výdavkov a daňového a príspevkového zaťaženia na Slovensku pre rok 2018 o tom informovala Nadácia F. A. Hayeka.



Ministerstvo financií SR v reakcii ku Dňu daňovej slobody uviedlo, že za skrátením obdobia stojí pokračujúce zlepšovanie hospodárenia štátu, solídny ekonomický rast a historické výsledky trhu práce.



V tomto roku je odhadovaná miera prerozdeľovania v slovenskej ekonomike 39,34 % HDP, čo znamená, že z každého vytvoreného eura si štát v roku 2018 vezme a prerozdelí viac ako 39 centov. "V porovnaní s rokom 2017, kedy bola miera prerozdeľovania 42,43 %, ide o výrazné zníženie," uvádza analýza.



Pod posun termínu Dňa daňovej slobody sa podpísal podľa analytika nadácie Tomáša Púchleho napríklad fakt, že ekonomika rastie rýchlejšie ako verejné výdavky. „Slovensko by malo byť piatou najrýchlejšie rastúcou ekonomikou Európskej únie podľa aktuálnych prognóz," konštatoval s tým, že nezamestnanosť je nízka a robustný trh práce ťaží z rastu ekonomiky. To znamená, že štát dáva z daní menej na krytie deficitu účtu dôchodkového poistenia, bude to takmer o 155 miliónov eur menej ako vlani. Ministerstvo financií SR prognózovalo medziročný rast ekonomiky na úrovni 4,2 %.



Ďalším faktorom posunu je, že rozpočet štátu počíta s čerpaním eurofondov asi o 1,3 miliardy eur nižším ako minulý rok, čo ovplyvňuje prerozdeľovanie v ekonomike. Púchly k tomu uviedol, že Národná diaľničná spoločnosť minie o 500 miliónov eur z európskych peňazí menej ako minulý rok.



Ak porovnáme podiel čistého príjmu, ktorý ostane zamestnancovi po zaplatení priamych a nepriamych daní a odvodov a celkovými mzdovými nákladmi zamestnávateľa, ostáva mu približne 47 centov z každého eura, ktoré zaplatí zamestnávateľ, píše sa v analýze. "Takmer 53 centov z nákladov na prácu zhltnú povinné odvody a dane", uvádza analýza s tým, že dlhodobo sa tento stav výraznejšie nemení.



Dokument spomína prognózu rezortu financií, podľa ktorej tohtoročná priemerná mesačná hrubá mzda dosiahne 1004 eur. Zamestnanec však stojí firmu 1357,41 eura a cenu práce zvyšujú odvody. Po zaplatení povinných poistných odvodov ostane zamestnancovi čistá mzda vo výške 764,91 eura, čo však nie je konečná suma, pretože zdaňovanie sa nekončí. Zamestnanec platí pri každom nákupe daň z pridanej hodnoty a pri niektorých nákupoch aj spotrebné dane, uzatvára analýza.