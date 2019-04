Odklad brexitu priniesol veľkú úľavu britským dovolenkárom

K oživeniu dopytu po dovolenkách prišlo po tom, ako letecké spoločnosti a cestovné kancelárie varovali, že brexit by mohol negatívne ovplyvniť kľúčovú letnú sezónu 2019.

Londýn 27. apríla (TASR) - Rozhodnutie o odložení odchodu Spojeného kráľovstva z Európskej únie (EÚ) do 31. októbra 2019, prinieslo Britom istotu aspoň v jednej veci: v letných dovolenkách.



Rezervácie lístkov na trajekty cez Lamanšský prieplav vzrástli až o 40 % ihneď po tom, ako lídri EÚ na mimoriadnom summite 11. apríla schválili odklad brexitu do konca októbra. Uviedol to Niall Walsh, riaditeľ marketingu v londýnskej spoločnosti Direct Ferries, ktorá predáva lístky na trajekty on-line.



Dohoda z 11. apríla priniesla prudký nárast týždenných tržieb, až o 172 %, aj cestovnej kancelárii Miles Morgan Travel. A to po dvoch "tichých týždňoch" z hľadiska predaja pre hrozbu neriadneho brexitu bez dohody. Podľa rovnomenného majiteľa a zakladateľa Morgana, za normálnych okolností sa nárast predaja o 15 % za týždeň považuje za úžasný výsledok.



Aerolínie EasyJet začiatkom mesiaca oznámili, že pre chaos okolo brexitu zaznamenali pokles rezervácií na leto. Aj cestovná kancelária Saga potvrdila, že ochota zákazníkov rezervovať si vopred letnú dovolenku je oveľa nižšia ako po iné roky.



No po summite sa obavy z dlhých radov na trajekty v prístave Dover po brexite - aspoň zatiaľ - rozplynuli a akcie leteckých spoločnosti EasyJet a Ryanair, ako aj cestovnej kancelárie TUI po predchádzajúcom oslabení znova posilnili.



Napriek všetkým dohodám, ktoré by mali zabezpečiť jednoduché cestovania medzi oboma stranami Lamanšského prielivu aj po brexite, ľudia v Spojenom kráľovstve jednoducho „neveria, že opatrenia budú fungovať hladko".



Európska komisia a vláda v Londýne pritom ubezpečovali, že aj v prípade neriadeného brexitu bez dohody budú letecké spoločnosti naďalej schopné prevádzkovať lety medzi kontinentom a britskými ostrovmi. Podľa Asociácie britských cestovných kancelárií by turisti ani po tvrdom brexite nemali pri ceste do EÚ naraziť na žiadne väčšie problémy, až na pár výnimiek, ako sú cestovné pasy pre domáce zvieratá, medzinárodné vodičské preukazy či medzinárodné poistenie.