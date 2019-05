Odporúčania kontrolného úradu k eurofondom sú komplex riešení

Odporúčania sú zoradené hierarchicky, ako by mal poskytovateľ postupovať, od nastavenia systému odborného hodnotenia, procesu výberu odborných hodnotiteľov a priraďovania žiadostí.

Bratislava 18. mája (TASR) – Sumár deviatich odporúčaní na zlepšenie procesu prideľovaniu finančných príspevkov z eurofondov navrhuje Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR ako komplex riešení. TASR o tom informovala slovenská najvyššia externá kontrolná autorita.



Odporúčania sú zoradené hierarchicky, ako by mal poskytovateľ postupovať, od nastavenia systému odborného hodnotenia, procesu výberu odborných hodnotiteľov a priraďovania žiadostí. "V tomto prípade nezaváži poradie podľa dôležitosti, pretože ak pri ktoromkoľvek z uvedených bodov nastane pochybenie, bude to mať rovnaký dopad na všetky hodnotené žiadosti v rámci výzvy," priblížil NKÚ SR.



Zároveň upozornil, že všetky tieto procesy sú súčasťou vnútorného kontrolného systému a výkonu dohľadu, ktorý by mal včas poukázať na možné pochybenia.



Na začiatku procesu je napríklad nastavenie systému odborného hodnotenia s dôrazom na objektívnosť, zabezpečenie kontroly výberu uchádzačov do databázy odborných hodnotiteľov. Ďalej je treba zabezpečiť odbornosť odborných hodnotiteľov a dohliadať na to, aby hodnotiteľ, ktorý je expertom v danej oblasti, túto oblasť aj hodnotil.



NKÚ SR odporúča aj zabezpečiť efektívnu kontrolu hodnotiacich hárkov, aby ministerstvá ako riadiace orgány dohliadali nad svojimi sprostredkovateľskými orgánmi či zabezpečiť funkčný vnútorný kontrolný systém.



NKÚ SR kontroluje realizácie výziev a vyzvaní v programovom období 2014 až 2020. Konštatuje, že ani v piatom roku implementácie operačných programov Európskych štrukturálnych a investičných fondov sa zodpovedné orgány nepoučili z minulosti a čerpanie finančných prostriedkov naďalej sprevádzajú nedostatky, na ktoré v minulosti často upozorňoval.