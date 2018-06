Odvetné clá EÚ na americké produkty vstupujú do platnosti

Pôvodne Trump rozhodol o zavedení ciel na oceľ a hliník pre viaceré krajiny už v marci, v prípade EÚ, Mexika a Kanady však USA uplatnili dočasnú výnimku s cieľom vytvoriť priestor na rokovania.

Brusel 22. júna (TASR) - Od piatka začína Európska únia (EÚ) uplatňovať dovozné clá na vybrané americké produkty. Je to odveta Bruselu na rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa uvaliť dovozné clá na európsku oceľ a hliník vo výške 25 %, respektíve 10 %.



Pôvodne Trump rozhodol o zavedení ciel na oceľ a hliník pre viaceré krajiny už v marci, v prípade EÚ, Mexika a Kanady však USA uplatnili dočasnú výnimku s cieľom vytvoriť priestor na rokovania. Brusel síce ponúkol Washingtonu výmenou za trvalé vyňatie spod ciel určité obchodné úľavy, tie však Spojeným štátom nestačili a predĺženie výnimky po 1. júni zamietli.



Európska únia následne oznámila, že zavedie odvetné clá na americké tovary, a to s platnosťou od 22. júna. V prvej fáze sa clá EÚ týkajú amerických produktov v ročnej hodnote 2,8 miliardy eur, pričom väčšina z nich bude zaťažená clom vo výške 25 %. Ide o produkty, ako pomarančová šťava, arašidové maslo, whiskey, džínsy, motorky a rozličné produkty z ocele.



"Nechceli sme sa dostať do tejto pozície. Bohužiaľ, jednostranné a neopodstatnené rozhodnutie Spojených štátov zaviesť dovozné clá na oceľ a hliník z EÚ nám nedáva inú možnosť," povedala v stredu (20. 6.) komisárka EÚ pre obchod Cecilia Malmströmová. "Medzinárodný obchod, ktorý sme v priebehu rokov rozvíjali ruka v ruke s našimi americkými partnermi, nemožno porušiť bez reakcie z našej strany," dodala komisárka, ktorá odpoveď EÚ označila za "dobre zváženú, primeranú a v súlade s pravidlami WTO".



Brusel celkovo plánuje protiopatrenia v hodnote 6,4 miliardy eur. To je rovnaká hodnota ako hodnota exportu z EÚ, ktorý podlieha americkým dovozným clám. Zostávajúcich 3,6 miliardy eur chce Brusel uplatniť neskôr.