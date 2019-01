OECD pracuje na pláne minimálnej sadzby dane z príjmu právnických osôb

Vznik digitálnych gigantov ako Google a Facebook poukázal na slabé miesta medzinárodných daňových pravidiel.

Paríž 29. januára (TASR) - Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) v utorok oznámila, že pracuje na plánoch minimálnej sadzby dane z príjmu právnických osôb. Je to súčasť jej revízie globálnych daňových pravidiel pre digitálnu éru.



Minulý týždeň sa 127 krajín a teritórií dohodlo na revízii globálnych daňových pravidiel do roku 2020, ktorá by riešila niektoré z najzávažnejších otázok. Napríklad, ako rozdeliť právo zdaniť cezhraničné príjmy digitálnych firiem medzi krajiny, uviedla OECD.



"Pracujeme na koncepcii minimálnej dane," povedal vedúci oddelenia medzinárodnej spolupráce OECD Achim Pross.



Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa v roku 2017 do zmeny daňového systému zahrnula aj ustanovenie, ktoré má odradiť nadnárodné korporácie od vyhýbania sa plateniu daní v USA tým, že zaregistrujú nehmotné aktíva ako napríklad softvérové patenty v zahraničí v krajinách s nízkymi daňami.



Francúzsko sa snaží využiť svoje predsedníctvo v skupine G7 (siedmich najvyspelejších ekonomík), ktoré prevzalo tento mesiac, na dosiahnutie dohody o minimálnej dani z príjmov právnických osôb.



"Vlády musia byť schopné zdaniť spoločnosti registrované v krajinách s mimoriadne nízkymi daňami," uviedol na sociálnej sieti Twitter francúzsky minister financií Bruno Le Maire, ktorý uvítal noviny z OECD.



Pri absencii medzinárodných pravidiel, ktoré bránia firmám presúvať zisky do krajín s nízkymi daňami, čoraz viac štátov zavádza vlastné dane, zamerané na veľké digitálne firmy.



Británia, Francúzsko a Španielsko pokročili pri presadzovaní takýchto plánov, zatiaľ čo širšej Európskej únii sa nedarí dosiahnuť dohodu o dani v celom bloku.