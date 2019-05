Organizácia vo svojej správe predpovedá svetovému hospodárstvu v roku 2019 rast o 3,2 %, namiesto o 3,3 %, ktoré očakávala ešte v marci.

Paríž 21. mája (TASR) - Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) znížila prognózu globálneho rastu v roku 2019, pretože obchodné spory poškodili výrobné a investičné rozhodnutia.



Organizácia so sídlom v Paríži v utorok vo svojej najnovšej správe skonštatovala, že globálna ekonomika koncom roka 2018 prudko spomalila. V súčasnosti sa jej rast začína stabilizovať, ale je mierny a krehký. Dôvodom sú eskalujúce obchodné konflikty, veľká politická neistota, riziká na finančných trhoch a spomalenie v Číne. To všetko by mohlo v strednodobom horizonte ešte viac obmedziť globálny rast.



Organizácia vo svojej správe predpovedá svetovému hospodárstvu v roku 2019 rast o 3,2 %, namiesto o 3,3 %, ktoré očakávala ešte v marci. Dôvodom je slabší výkon veľkých ekonomík. Výhľad na rok 2020 ponechala bez zmeny na úrovni 3,4 %.



OECD varovala, že súčasné tempo rastu nie je dostatočné na to, aby prinieslo výrazné zlepšenie zamestnanosti alebo životnej úrovne. "Krehká svetová ekonomika je destabilizovaná obchodným napätím," povedala hlavná ekonómka OECD Laurence Booneová.



"Rast sa ustaľuje, ale ekonomika je slabá a na horizonte sú veľmi vážne riziká. Vlády musia spolupracovať, aby zabezpečili návrat k silnejšiemu a udržateľnejšiemu rastu," dodala Booneová.



OECD predpovedá USA v tomto roku rast hospodárstva o 2,8 % (o 2,9 % v roku 2018) a v roku 2020 jeho spomalenie na 2,3 %. Ekonomika eurozóny by podľa organizácie mala v tomto roku zvýšiť svoj výkon o 1,2 % a v budúcom roku o 1,4 %. Očakáva tiež, že rast čínskej ekonomiky klesne tento rok na 6,2 % z vlaňajších 6,6 % a v budúcom roku sa zníži na 6 %.