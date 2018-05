Okrem dôchodkového stropu sa má ústavne zakotviť aj minimálna mzda

Vek odchodu do dôchodku poslanci navrhujú zastropovať na 64 rokov. V prípade žien bude návrh formulovaný všeobecne s tým, že sa počíta s nižším vekom ako v prípade mužov.

Bratislava 27. mája (TASR) – Okrem zastropovania veku odchodu do dôchodku má byť Ústavou SR garantované aj ustanovenie o minimálnej mzde. Navrhujú to poslanci koaličnej strany Smer-SD v návrhu ústavného zákona, ktorý predložili do parlamentu. Ten by sa ním mal zaoberať na júnovej schôdzi.



Poslanci navrhujú zakotviť ústavnú garanciu zamestnanca na odmenu, ktorá nebude nižšia ako minimálna mzda. „Ide o základný nástroj zabezpečenia, aby zamestnanec mal garantovanú najnižšiu úroveň odmeny za vykonanú prácu v súvislosti s jeho právom na odmenu, ktorá mu zabezpečí dôstojnú životnú úroveň,“ zdôvodňujú poslanci Smeru-SD. Podrobnosti o spôsobe úpravy minimálnej mzdy a kritériách na základe, ktorých má dôjsť k úprave minimálnej mzdy, ustanoví zákon.



Úlohou novely ústavného zákona je aj dosiahnuť, aby zmenami v prístupe k zabezpečeniu občanov na starobu nedochádzalo k postupnému oslabeniu ich práv na primerané hmotné zabezpečenie v starobe a k znižovaniu udržateľnosti systému dôchodkového zabezpečenia ako celku. Preto poslanci navrhujú, aby boli v Ústave SR ukotvené základné piliere dôchodkového zabezpečenia. "S prihliadnutím na už ústavne zakotvené právo na primerané hmotné zabezpečenie v starobe, návrh reflektuje potrebu ústavného vyjadrenia hranice dôchodkového veku, teda veku po dosiahnutí ktorého štát garantuje hmotné zabezpečenie na primeranej úrovni," uviedli poslanci.



Vek odchodu do dôchodku poslanci navrhujú zastropovať na 64 rokov. V prípade žien bude návrh formulovaný všeobecne s tým, že sa počíta s nižším vekom ako v prípade mužov. "Znížením maximálnej hranice na vznik nároku na primerané hmotné zabezpečenie v starobe osobám, ktoré vychovali deti, sa vyjadruje ústavná podpora výchove detí ako fundamentálnemu predpokladu pozitívneho demografického vývoja, a teda aj predpokladu samotnej udržateľnosti dôchodkového systému," priblížili poslanci.