Okruh zrušených potvrdení predkladaných v listinnej podobe sa rozšíri

Bratislava 13. júna (TASR) – Okruh potvrdení, pri ktorých je predkladanie v listinnej podobe zrušené, by sa mal rozšíriť. Členovia Výboru Národnej rady (NR) SR pre financie a rozpočet vo štvrtok odsúhlasili pozmeňujúci návrh, ktorý predniesol predseda výboru Róbert Puci (Smer-SD) k návrhu zákona proti byrokracii z dielne Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII).



Malo by ísť konkrétne o potvrdenia o colných nedoplatkoch a potvrdenia o poberaní nemocenských a dôchodkových dávok. V tomto prípade si však podľa neho ÚPVII a Sociálna poisťovňa niektoré veci ešte budú musieť vydiskutovať. Ako dodal, pozmeňujúci návrh reaguje tiež na absenciu spôsobov vyžiadania si výpisov z registra trestov.



Finančný výbor odobril aj pozmeňujúci návrh k novele zákona o poskytovaní príspevku v civilnom letectve z dielne rezortu dopravy, ktorý rovnako predniesol Puci. Zahŕňa zmenu názvu leteckej plochy na osobitné letisko, čím sa podľa Puciho vychádza v ústrety prevádzkovateľom plôch. "Ďalej sme riešili úpravu priestupkov. To znamená, že tam, kde je to možné, tou fixnou sadzbou, aby sa nemenila nejakým rozpätím od – do alebo výškou, takže závisí od toho samotného zavinenia tá sankcia. Čiže, bude určená fixne," skonštatoval s tým, že by sa tak malo zamedziť ovplyvniteľnosti.



Výbor odobril aj návrh štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2018. Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR podľa jeho predsedu Karola Mitríka k nemu nemá zásadné pripomienky. "Rozpočtové hospodárenie sa vyvíjalo priaznivo v roku 2018," poznamenal.



Poslanec SaS Jozef Rajtár sa zaujímal, či NKÚ neplánuje audit na Finančnej správe SR. Mitrík reagoval s tým, že to nie je zaradené v rámci kontrol na tento rok. "V momentálnej situácii o tomto kroku neuvažujeme," dodal.



Výbor sa venoval aj návrhu rezortu práce na zvýšenie vianočného príspevku či novele zákona z dielne poslancov Smeru-SD o správnych poplatkoch, ktorým sa majú zrušiť poplatky pri zmene priezviska po sobáši. Zaoberali sa napríklad aj návrhom zákona o sociálnom poistení skupiny koaličných poslancov Smeru-SD a SNS o úprave určenia vymeriavacieho základu na platenie sociálneho poistenia zamestnancom a zamestnávateľom z 13. a 14. platu ešte pre zavedením ročného zúčtovania sociálneho poistenia.



Členovia finančného parlamentného výboru rokovali aj o novele školského zákona z dielne koaličných poslancov. Jeden z predkladateľov, poslanec Ľubomír Petrák (Smer-SD) avizoval, že v príprave je ešte pozmeňujúci návrh k novele zákona.



Na rokovaní finančného výboru sa už vo funkcii guvernéra Národnej banky Slovenska (NBS) zúčastnil aj bývalý minister financií Peter Kažimír. Členom výboru predstavil správu o výsledku hospodárenia NBS za rok 2018 a správu o stave a vývoji finančného trhu za minulý rok.