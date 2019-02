OĽaNO: Dialničiari chystajú vypovedanie zmluvy na D1 s tunelom Višňové

Poslanec NR SR Marosz podotkol, že podľa informácií OĽaNO sa už diaľničná spoločnosť pripravuje na vypovedanie zmluvy so súčasným dodávateľom stavby.

Bratislava 1. februára (TASR) – Opozičné hnutie OĽaNO tvrdí, že Národná diaľničná spoločnosť (NDS) sa už pripravuje na vypovedanie zmluvy a hľadanie nového zhotoviteľa úseku D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala. Uviedol to v piatok na tlačovej konferencii poslanec hnutia Ján Marosz.



Marosz vidí momentálne dva scenáre vývoja tejto stavby. Jedným z nich je dokončenie súčasným konzorciom Salini Impregilo a Dúha. Konzorcium podľa experta OĽaNO na dopravu Jiřího Kubáčka chce tunel dokončiť, ale od štátu si pýta približne 100 miliónov eur nad rámec zmluvy. "Najväčším rizikom pri tomto scenári by bolo, že konzorcium by aj tak nemuselo byť schopné stavbu dokončiť a o pár mesiacov by si pýtalo ďalšie peniaze. Dôvodom tejto obavy je, že v tejto chvíli majú za sebou iba 40 % stavby a 'sekeru' 100 miliónov, dá sa preto očakávať, že ak by mali dokončiť zvyšných 60 % tunela, peniaze by im tak či tak chýbali," upozornil Kubáček.



Druhou možnosťou je podľa Marosza dokončenie novým zhotoviteľom. Ak by sa zmluva s novým zhotoviteľom stihla podpísať ešte do konca roka, stavba by podľa Kubáčka mohla byť dokončená v roku 2023. "Obrovským rizikom je, že súčasný zhotoviteľ by sa vypovedaniu zmluvy bránil na súde a namietal by, že má nárok na dokončenie stavby. Stačilo by predbežné opatrenie súdu a na stavbe by sa nemohlo pracovať do vyriešenia sporu," skonštatoval Kubáček, podľa ktorého by sa tak stavba výrazne predražila.



Marosz podotkol, že podľa informácií OĽaNO sa už diaľničná spoločnosť pripravuje na vypovedanie zmluvy. "Z dokumentov, ktoré máme k dispozícii, vyplýva, že NDS už vyčíslila predpokladanú hodnotu zákazky na dokončenie tunela a pripravuje sa na tender. To všetko bez toho, aby verejne povedali, čo to bude pre ľudí a vodičov znamenať," zdôraznil.



Zároveň vyhlásil, že hnutie chce vidieť profesionálne posúdenie oboch scenárov. "Žiadame preto Národnú diaľničnú spoločnosť a ministra dopravy, aby čím skôr podrobne informovali občanov a vodičov o tom, čo by znamenalo dokončenie tunela súčasným zhotoviteľom a čo bude znamenať, ak stavbu preberie nový stavebník, tak aby bol čas na odbornú aj verejnú diskusiu," dodal Marosz.