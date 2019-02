OĽaNO: EK potvrdzuje, že rozloženie daní v SR je nevyvážené

Vláda podľa poslanca za OĽaNO Eduarda Hegera zdaňuje najmä pracujúcich a vyhýba sa daniam z luxusu.

Bratislava 28. februára (TASR) – Rozloženie daní medzi jednotlivé skupiny obyvateľstva na Slovensku je zlé a nevyvážené. Konštatuje to opozičné hnutie OĽaNO s tým, že to potvrdzuje aj Európska komisia (EK) v Správe o Slovensku 2019.



Vláda podľa poslanca za OĽaNO Eduarda Hegera zdaňuje najmä pracujúcich a vyhýba sa daniam z luxusu. "Oligarchovia, ktorí najviac profitujú zo štátnych peňazí, si užívajú nízke dane, no obyčajným pracujúcim ľuďom siaha štát stále hlbšie do vrecka," dodal.



Komisia podľa neho poukazuje na to, že zdanenie pracujúcich na Slovensku tvorí 53,9 % celkového zdanenia, pričom európsky priemer je 49,7 %. "Z toho jasne vidieť, že slovenskú ekonomiku a štátny rozpočet ťahajú hlavne pracujúci ľudia. To je jeden z dôvodov, prečo Slovensko už niekoľko rokov stagnuje a nedobieha priemer životnej úrovne Európskej únie," myslí si Heger.



Podľa neho sa tak zo Slovenska, ktoré bolo kedysi označované za európskeho tigra, stáva krajina, ktorá začína výrazne zaostávať. "Európska komisia potvrdila aj naše slová o nízkej kvalite verejnej správy a slabý pokrok v oblasti vzdelávania, výskumu a inovácií," skonštatoval Heger, podľa ktorého je nevyhnutné ihneď začať so zmenami daňového mixu a s potrebnými opatreniami na zlepšenie podnikateľského prostredia.



Zdôraznil zároveň potrebu znížiť priame dane a "začať zdaňovať luxus". "Taktiež je potrebné minimalizovať vládne zásahy do podnikania v podobe rôznych daňových výnimiek alebo dotácií, ktoré poškodzujú podnikateľské prostredie. No a nevyhnutne je potrebné znížiť bremeno byrokracie, pod ktorým trpia všetci poctiví podnikatelia na Slovensku," podotkol.



Komisia zverejnila Správu o Slovensku 2019 v stredu (27. 2.). Hovorí v nej aj o tom, že z pohľadu ekonomiky sa Slovensku darí, zaostáva však v oblastiach kľúčových pre budúci rast. Vyzdvihla vysoký hospodársky rast či nízku nezamestnanosť. Výzvami však podľa EK zostávajú napríklad regionálne rozdiely, kvalita verejných inštitúcií, vzdelávanie, veda a výskum.