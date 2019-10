OĽaNO: Eurostat potvrdil zhoršujúce sa hospodárenie súčasnej vlády

Bratislava 21. októbra (TASR) – Eurostat potvrdil, že Slovensko vlani hospodárilo horšie ako rok predtým. Tvrdí to opozičné hnutie OĽaNO, podľa ktorého vláda namiesto plánovaného deficitu verejných financií 0,8 % hrubého domáceho produktu (HDP) vytvorila v roku 2018 "sekeru" až 1,1 % HDP. Zarážajúce podľa OĽaNO je, že prepad hospodárenia vlády prišiel v čase, keď slovenská ekonomika dosiahla svoj vrchol.



"Je to znak toho, že súčasná vláda nevie hospodáriť v dobrom ani v zlom počasí. Ľudí vlani zadlžila výrazne viac, ako sľubovala," skonštatoval predseda poslaneckého klubu OĽaNO Eduard Heger.



Upozornil, že Slovensko patrí medzi šesť krajín Európskej únie, ktoré za posledných 30 rokov ani raz nedosiahli vyrovnaný rozpočet. SR podľa neho vlani nastúpilo na cestu rastúceho zadlžovania sa. "Potvrdzuje to aj aktualizovaný údaj o hrubom verejnom dlhu SR. Z neho vyplýva, že Slovensku sa ani minulý rok nepodarilo dostať sa zo sankčného pásma a všetko nasvedčuje tomu, že sa to nepodarí tento ani budúci rok, ak bude krajinu viesť vláda na čele so Smerom-SD," myslí si Heger.



Hnutie sa pokúsi v tejto súvislosti zvolať mimoriadny výbor. "Vzhľadom na nedôveryhodnosť súčasnej podoby návrhu rozpočtu, ako aj na dnešné potvrdenie od Eurostatu, že vláda v minulom roku klamlivo znížila výdavky o 200 miliónov eur, sa opätovne pokúsime zvolať mimoriadny výbor. Budeme žiadať ministra financií o vysvetlenie vlaňajšieho podvodu a vyvodenie personálnej zodpovednosti za poskytnutie zlých údajov Eurostatu, ako aj prepracovanie rozpočtu na budúci rok," zdôraznil Heger.



Verejný dlh Slovenska sa vlani vplyvom revízie HDP aj úpravy vykazovania niektorých položiek dostal na úroveň 49,4 % HDP, čo predstavuje medziročný pokles o 1,91 percentuálneho bodu (p. b.). Úroveň dlhu k HDP zostal mierne nad lokálnou dolnou sankčnou hranicou. Verejný dlh naďalej ostáva pod maastrichtskou hranicou 60 % HDP a výrazne pod priemerom eurozóny, čo je 85,9 % HDP. Jesenná notifikácia Eurostatu zvýšila údaje slovenského dlhu a deficitu. Podľa jarnej notifikácie bol dlh tesne pod 49 % HDP, čo by znamenalo úroveň pod sankčnými pásmami dlhovej brzdy.