OĽaNO: Generálna prokuratúra potvrdila vážnosť situácie v agrorezorte

Generálny prokurátor Jaromír Čižnár skonštatoval, že sa pri systéme kontroly na PPA vytvára pre jednotlivcov prostredie, kde môžu rozhodovať svojvoľne.

Bratislava 16. júla (TASR) – Ak generálny prokurátor spochybní celý systém kontroly na Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA), znamená to, že aj orgány činné v trestnom konaní si uvedomujú, že situácia je mimoriadne závažná. Uviedla to predsedníčka poslaneckého klubu OĽaNO Veronika Remišová v reakcii na pondelkovú tlačovú konferenciu generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára, ktorý informoval o výsledkoch preskúmania trestných vecí týkajúcich sa samostatne hospodáriacich roľníkov.



Čižnár skonštatoval, že sa pri systéme kontroly na PPA vytvára pre jednotlivcov prostredie, kde môžu rozhodovať svojvoľne. "To v praxi znamená, že celý systém je nastavený zle, vytvára korupčné podhubie a živnú pôdu pre rôznych špekulantov," podotkla Remišová s tým, že ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (SNS) ani koaličná Slovenská národná strana nevedia riešiť problémy v agrorezorte.



Ministerstvo pôdohospodárstva v reakcii uviedlo, že generálny prokurátor hovoril o procesných pochybeniach v prokuratúre, respektíve v polícii, v trestnoprávnych veciach. "Tie sú plne v kompetencii orgánov činných v trestnom konaní a nemajú s organizáciami agrorezortu nič spoločné. Inštitúcie agrorezortu sú s orgánmi činnými v trestnom konaní plne súčinné," priblížil agrorezort, ktorý zároveň dodal, že Matečná predstaví Čižnárovi systém kontrol a zmeny, ktoré v ňom PPA vykonala od roku 2016, na osobnom stretnutí.



Generálny prokurátor podľa Remišovej potvrdil zlyhania nielen v rezorte pôdohospodárstva, ale aj v Slovenskom pozemkovom fonde (SPF) a v polícii. "Oceňujem, že generálny prokurátor priznal zlyhania svojich vlastných podriadených. Zároveň očakávame, že okamžitú zodpovednosť vyvodí vedenie polície," dodala. SPF upozornil, že fond o prideľovaní dotácií poľnohospodárom nerozhoduje ani ho nekontroluje, zároveň nemá zo zákona povinnosť skúmať, či nájomca poberá dotácie, alebo nie.



Remišová zároveň uviedla, že národniari nezvládajú riadenie svojich ministerstiev. "Vo všetkých troch rezortoch spravovaných SNS sú obrovské podozrenia z korupcie a je zjavné, že SNS nie je schopná spravovať Slovensko," myslí si Remišová.



Čižnár v pondelok informoval o tom, že z celkovo preskúmaných 36 spisov vo veciach farmárov boli zistené pochybenia v desiatich. V deviatich prípadoch dala Generálna prokuratúra SR pokyn na začatie trestného stíhania. O tejto kontrole sa chce Čižnár v blízkej dobe rozprávať aj s ministerkou pôdohospodárstva.