OĽaNO: Mali by sa zaviesť opatrenia proti mzdovej diskriminácii žien

Hnutie chce túto otázku zaradiť aj do avizovaného referenda.

Bratislava 8. marca (TASR) – Ženy dostávajú za tú istú prácu nižšiu mzdu ako muži, čo je v priamom rozpore so Zákonníkom práce. Na piatkovej tlačovej konferencii to uviedol líder hnutia OĽaNO Igor Matovič s tým, že chcú navrhnúť určité opatrenia na zamedzenie takejto mzdovej diskriminácie.



Za rovnakú prácu na rovnakom mieste dostávajú podľa Matoviča ženy v priemere o 9 % menej ako muži. Odvoláva sa pritom na prieskum portálu platy.sk. Zákaz diskriminácie medzi mužmi a ženami podľa neho vyplýva aj z Ústavy SR. "Ak ženy dostanú za tú istú prácu o 9 % nižšiu mzdu, je to v priamom rozpore so Zákonníkom práce," upozornil Matovič.



OĽaNO chce túto otázku zaradiť aj do avizovaného referenda. Plánuje tiež predložiť návrh zákona, podľa ktorého by zástupcovia zamestnancov mohli od zamestnávateľa požadovať presný zoznam zamestnancov aj s výškou ich miezd v prípade, ak majú podozrenie, že sú v tomto smere diskriminovaní. "Aby títo zástupcovia zamestnancov mohli takýmto spôsobom chrániť ženy pred prípadnou diskrimináciou," dodal Matovič.