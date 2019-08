OĽaNO: Minister Érsek by mal prepracovať súťaž na trať Žilina - Rajec

Európske združenie alternatívnych železničných dopravcov so sídlom v Bruseli Allrail podľa OĽaNO potvrdilo slová hnutia, že súťaž môže mať už vopred víťaza.

Bratislava 15. augusta (TASR) – Plánovaná liberalizácia na trati Žilina – Rajec je podľa hnutia OĽaNO iba spôsob, ako na trati "zabetónovať" súčasného dopravcu, Železničnú spoločnosť Slovensko (ZSSK). Minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) by mal podľa poslanca hnutia Jána Marosza súťaž prepracovať.



Európske združenie alternatívnych železničných dopravcov so sídlom v Bruseli Allrail podľa OĽaNO potvrdilo slová hnutia, že súťaž môže mať už vopred víťaza. Združenie má podozrenie, že skutočná konkurencia v prípade súťaže na trať Žilina – Rajec nie je žiaduca. Pri súčasných podmienkach je totiž podľa združenia pravdepodobným víťazom ZSSK.



ZSSK sa podľa slov hovorcu Tomáša Kováča plánuje zapojiť do súťaže na trať Žilina – Rajec. Konkurencii sa pritom nebráni. Podmienky súťaže však podľa Kováča dopravca komentovať nebude.



Rezort dopravy zverejnil oznámenie o zámere spustiť súťaž na trať Žilina – Rajec v súlade s pravidlami Európskej komisie (EK) minimálne rok vopred v európskom vestníku. Táto informácia však podľa Marosza neobsahuje pre dopravcov nič konkrétne.



Hnutie podľa jeho slov podporuje liberalizáciu dopravy. Štát by však mal podľa Marosza najprv urobiť plán dopravnej obslužnosti. OĽaNO sa domnieva, že keďže ministerstvo tak nepostupuje, môže porušovať aj zákon o doprave na dráhach. "Ten hovorí, že uzavretiu zmluvy s novým dopravcom má predchádzať zostavenie plánu dopravnej obslužnosti, ktorý ministerstvo nemá," konštatovalo hnutie.