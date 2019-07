OĽaNO: Obávame sa, že Višňové je v zlom stave a bude sa veľa doplácať

Ešte nedávno boli podľa experta OĽaNO na dopravu Jiřího Kubáčka v tuneli popraskané betónové konštrukcie.

Bratislava 11. júla (TASR) – Cena za doplatenie pôvodnému zhotoviteľovi diaľničného úseku D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala, ktorým bolo taliansko-slovenské konzorcium, je vyššia, ako pôvodne mala byť. Uviedol to na štvrtkovej tlačovej konferencii poslanec za opozičné hnutie OĽaNO Ján Marosz s tým, že dôvod tohto navýšenia nie je známy. Zároveň vyjadril podozrenie, že dielo je v zlom stave.



"Podľa pôvodne podpísanej dohody mala Národná diaľničná spoločnosť (NDS) zaplatiť Talianom 23,5 milióna eur. Táto suma sa napokon zvýšila o viac ako milión eur na 25 miliónov eur. Prečo došlo k tomuto navýšeniu, nevieme. A nevieme ani to, za čo vlastne máme Talianom doplácať," vyhlásil Marosz s tým, že podrobný účet nebol zverejnený. Domnieva sa, že by tieto peniaze mohli predstavovať "odstupné" pre odchádzajúce konzorcium za to, že sa nebude súdiť.



Ešte nedávno boli podľa experta OĽaNO na dopravu Jiřího Kubáčka v tuneli popraskané betónové konštrukcie. "Ak doteraz neboli opravené, tak ich bude treba vybúrať a vybetónovať nanovo," podotkol. NDS si podľa jeho slov objednala aj analýzu stavu tunela, ktorá mala dopadnúť zle.



Marosz zároveň upozornil na riziká v prípade, ak sa zistí, že pôvodný zhotoviteľ nechal dielo v zlom stave až po tom, ako zo stavby odíde. "Následne sa opäť všetko predraží a predĺži sa aj lehota na dokončenie tohto tak dôležitého úseku diaľnice D1 a taktiež môžeme prísť o financovanie z európskych zdrojov," dodal.



Na stredajšom (10. 7.) brífingu pri tuneli Višňové informoval generálny riaditeľ NDS Ján Ďurišin o tom, že NDS v auguste vypíše súťaž na zhotoviteľa hlavnej trasy úseku D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala. Náklady na výstavbu celého úseku odhadujú diaľničiari do 540 miliónov eur bez DPH a jeho sprejazdnenie v roku 2023. NDS podľa jej investičného riaditeľa Jiřího Hájeka vyplatila odchádzajúcemu zhotoviteľovi za stavebné práce vyše 165 miliónov eur a v rámci procesu inventarizácie mu bolo k tejto sume doplatených 24,8 milióna eur. Zhotoviteľ by mal 12. júla definitívne odísť zo staveniska.