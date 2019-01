OĽaNO: Pošta má umožniť bezplatnú úhradu šekov kartami všetkých bánk

Ľudia by podľa hnutia nemali byť trestaní za to, že hoci majú kartu, na pošte nie je terminál, a tak musia zaplatiť zvýšené poplatky.

Bratislava 16. januára (TASR) – Slovenská pošta by nemala zvyšovať poplatky za platbu SIPO, kým nezabezpečí na každej pobočke platbu kartou zadarmo. Bez poplatku je totiž možné cez SIPO zaplatiť kreditnou kartou len Poštovej banky, čím sa vytláča konkurencia. Myslí si to poslanec opozičného hnutia OĽaNO Eduard Heger, ktorý v tomto smere adresoval výzvu Slovenskej pošte aj Ministerstvu dopravy a výstavby (MDV) SR.



Heger pripomenul, že od nového roka Slovenská pošta zvýšila poplatok za platbu SIPO. "V hotovosti na pošte alebo u doručovateľa stojí od nového roka už 0,90 eura," priblížil v stredu na brífingu. Zároveň dodal, že rozumie tomu, že náklady na manuálnu prácu rastú, pretože sa zvyšujú aj platy poštových pracovníkov.



Pošta podľa experta OĽaNO na ekonomiku a podnikanie Petra Kremského ponúka uhradenie SIPO v hotovosti alebo aj bankomatovo, kreditnou kartou. "Je možnosť zaplatiť to aj bankomatovo alebo kreditnou kartou, ale bez poplatku je to možné iba kartou Poštovej banky. Ak by ste chceli zaplatiť kartou akejkoľvek inej banky, tak vaša banka vám vyrubí poplatok od 2,50 do 10 eur za jednu transakciu," opísal s tým, že je to obmedzovanie konkurencie a vytláčanie ostatných bánk z trhu.



Zadarmo sa dá na pošte platiť aj tzv. poštovou kartou. Podľa Kremského ide o elektronickú peňaženku, na ktorú si majiteľ vloží peniaze v hotovosti alebo prevedie z banky a potom ňou uhrádza platby na pošte. Ako dodal, prevádzkuje ju spoločný podnik Slovenskej pošty a Poštovej banky.



Ľudia by podľa Hegera nemali byť trestaní za to, že hoci majú kartu, na pošte nie je terminál, a tak musia zaplatiť zvýšené poplatky. OĽaNO tak vyzvalo Slovenskú poštu, aby dočasne znížila poplatky na polovicu, kým nevybaví platobným terminálom všetky pošty na Slovensku. Zároveň by mala podľa hnutia umožniť bezplatnú úhradu šekov cez platobný terminál kartami všetkých bánk, aby neuprednostňovala len jednu spoločnosť, a tiež aby zabezpečila spoľahlivé fungovanie funkcie eSIPO.



"Hlavne, aby prišla so širokou kampaňou, ktorou vyzve ľudí na používanie poštovej karty alebo založenie si účtu a využívanie bezhotovostných úhrad SIPO či ďalších šekov priamo z účtu cez trvalé príkazy či inkaso z účtu," podotkol Heger smerom k pošte.



Výzvu adresoval aj ministerstvu dopravy, aby každú zmenu poplatkov v rezorte, ktorá môže zasiahnuť sociálne slabšie skupiny občanov, najmä seniorov, dopredu zvážili, aby ich zdôvodnili a ohlásili. Tiež apeloval, aby sa zastavilo zvýhodňovanie Poštovej banky. Podľa neho je tiež potrebné zvážiť personálne zmeny vo vedení Slovenskej pošty "najmä z dôvodu zvýhodňovania istých finančných skupín a slabšej starostlivosti o zákazníkov".