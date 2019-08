OĽaNO: Rezort financií by mal predstaviť zefektívnenie výdavkov

Poslanec hnutia Eduard Heger upozornil na to, že vláda niekoľko rokov odkladala svoj hlavný cieľ, ktorým bol vyrovnaný rozpočet.

Bratislava 14. augusta (TASR) - Najnovšie štatistiky vývoja ekonomiky v 2. štvrťroku tohto roka podľa opozičného hnutia OĽaNO naznačujú, že "dobré časy" sa končia. Slovensko rastie pomalším tempom. Podľa OĽaNO by mal rezort financií predstaviť zefektívnenie výdavkov.



Poslanec hnutia Eduard Heger upozornil na to, že vláda niekoľko rokov odkladala svoj hlavný cieľ, ktorým bol vyrovnaný rozpočet, a to aj napriek dobrému ekonomickému vývoju a napríklad Česká republika dosiahla prebytky v rozpočte už pred tromi rokmi. "Podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť aktuálne miliardová diera v rozpočte naznačuje, že tento cieľ ani po rokoch zbytočného odkladania nebude splnený. Preto opakovane vyzývame ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD) na predloženie opatrení, ktoré zabránia v rozvrate verejných financií a pokutám za zlé hospodárenie zo strany Európskej komisie," uviedol v stanovisku pre médiá Heger.



Zároveň je presvedčený, že "namiesto zvyšovania daní by mal minister financií predstaviť zefektívnenie výdavkov v súlade s návrhmi útvaru Hodnota za peniaze". "Plnenie týchto odporúčaní je zatiaľ katastrofálne," tvrdí Heger.



Pokles rastu nie je podľa OĽaNO prekvapivý, nakoľko dochádza k ochladeniu globálneho rastu. "Spomalenie ekonomického rastu sme mohli pozorovať aj vo väčšine ďalších európskych ekonomík, zvyčajne však nie až tak výrazne ako v prípade slovenskej ekonomiky. Jedným z dôvodov je, že vláda opakovane zlyháva pri čerpaní eurofondov, vrátane výstavby diaľnic," myslí si Heger, podľa ktorého je to vidieť aj pri posledných číslach stavebníctva, ktoré v júni zaznamenalo takmer 4-percentný medziročný prepad. "A pritom prepad nie je väčší len vďaka hypotekárnemu boomu a výstavbe bývania. Samotné práce na inžinierskych stavbách poklesli o vyše 16 %. Preto odkazujeme tejto vláde, že treba skončiť 4-ročné dovolenkové obdobie, kedy prejedala nadpríjmy a premrhala dobré časy, a treba konečne začať pracovať," dodal Heger. Tiež upozornil na to, že Slovensko sa prepadlo v kvalite podnikateľského prostredia, nové súkromné investície chýbajú. "Vláda ekonomiku naďalej drží len pri manuálnej výrobe náchylnej na vonkajší dopyt a ponúkajúcej nízke mzdy, situácia vo vzdelávaní sa stále zhoršuje. Preto treba zásadnejšie zmeniť smerovanie Slovenska v najbližších voľbách," dodal Heger.