OĽaNO: Rozpočet sa vymyká spod kontroly, vláda si kupuje voličov

Bratislava 27. júna (TASR) – Opozičné hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) vo štvrtok obvinilo vládu, že sa jej štátny rozpočet vymkol spod kontroly a zvyšovaním výdavkov si v predvolebnom roku kupuje voličov. OĽaNO pripomenulo záväzok vlády dodržať v tomto aj v budúcom roku vyrovnaný štátny rozpočet a porovnalo ho s analýzou Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ), podľa ktorej hrozí v tomto roku deficit verejných financií vo výške 955 miliónov eur.



"Vláda míňa omnoho viac, ako si napísala do rozpočtu a sľúbila občanom,“ povedal na tlačovej konferencii hnutia poslanec Národnej rady SR Eduard Heger. Poslanec upozornil na analýzu RRZ, podľa ktorého má ochladzovanie rastu slovenskej ekonomiky na rastúce riziká schodku verejných financií "zanedbateľný vplyv". "Ak by aj dochádzalo k ochladeniu, bude výpadok na strane príjmov a nie nárast na strane výdavkov. Nárast na strane výdavkov znamená, že je predvolebný rok a míňame viac, aby sme si kúpili občanov," dodal Heger.



O rizikách štátneho rozpočtu informoval v júni po nástupe do funkcie guvernéra Národnej banky Slovenska aj bývalý minister financií Peter Kažimír (vtedy Smer-SD), ktorý vyrovnaný rozpočet na rok 2019 predkladal. Podľa Kažimíra bude pravdepodobne treba na splnenie cieľa vyrovnaných verejných financií prijať dodatočné opatrenia.



Heger vyzval nového ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD), aby opatrenia na zabezpečenie vyrovnaného rozpočtu v tomto aj v budúcom roku predstavil. "Takisto žiadame od ministra vysvetlenie, prečo Eurostat opakovane vyjadril nedôveru nad naším štatistickým údajom o rozpočte," dodal Heger. Európsky štatistický úrad v súčasnosti preveruje výdavky slovenského štátneho rozpočtu za rok 2018 vo výške 0,3 % hrubého domáceho produktu.



OĽaNO nekritizuje iba plnenie štátneho rozpočtu za tento rok, ktorý bol podľa hnutia od začiatku zle nastavený, ale aj plánované sociálne balíčky, ktorých platnosť sa začne z veľkej časti až v roku 2020.



"V tomto čase sa rozpráva o balíčkoch na budúci rok, a že verejné financie na to majú. Ja sa pýtam, ako na to majú, keď balíčky ešte neplatia a už dnes nevieme zabezpečiť vyrovnaný rozpočet," povedal Heger.



Predseda hnutia OĽaNO Igor Matovič očakáva od ministra Kamenického odvahu na úsporné opatrenia, ktoré by cieľ vyrovnaného rozpočtu pomohli naplniť. Podľa Matoviča sa v opačnom prípade môže dlh verejných financií v tomto roku vyšplhať až na dve miliardy eur.