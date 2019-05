OĽaNO: Vláda nezvláda boj s daňovými podvodníkmi na DPH

Opozičný poslanec Eduard Heger vo štvrtok upozornil na to, že Slovensko je v efektivite výberu DPH na chvoste.

Bratislava 23. mája (TASR) - Vláda nezvláda boj s podvodníkmi na dani z pridanej hodnoty (DPH). Medzera vo výbere DPH na Slovensku sa vlani zvýšila na 2,3 miliardy eur, pričom podvody na tejto dani sa zvýšili takmer o 200 miliónov eur. Tvrdí to opozičné hnutie OĽaNO, ktoré chce iniciovať, aby prezidentka finančnej správy Lenka Wittenbergerová na najbližšom rokovaní finančného výboru predniesla správu, ako chcú daniari s týmito podvodmi v tomto roku bojovať.



Opozičný poslanec Eduard Heger vo štvrtok upozornil na to, že Slovensko je v efektivite výberu DPH na chvoste. "Úniky na daniach sú na Slovensku dvakrát vyššie ako krajiny EÚ. Na chvoste sú horšie na tom už len Taliansko, Rumunsko a Španielsko. Susedné krajiny už ani nedobiehame," podotkol Heger.



Medzera vo výbere DPH sa podľa Obyčajných prestala znižovať, zvrat nastal v minulom roku. "V roku 2015 bola medzera 2,4 miliardy eur, v roku 2016 to bolo 2,2 miliardy eur. Trend znižovania tu bol. Dokonca v roku 2017 to bolo 2,1 miliardy eur. Vlani však vidíme zvrat. Nielenže sa neznižuje medzera, v roku 2018 začala opätovne rásť," vyčíslil Heger. Za tieto sumy by sa pritom podľa Obyčajných dala postaviť jedna špičková nemocnica alebo postaviť obchvat okolo Bratislavy. "V rozpočte chýbajú viac ako dve miliardy eur, ktoré by sme vedeli veľmi užitočne použiť a ktoré sa daria podvodníkom stále ukradnúť," vyhlásil Heger.



Podľa hnutia je preto potrebné prijať niekoľko opatrení, napríklad zefektívniť kontroly "živých" prípadov. "Finančná správa sa venuje často podvodom, ktoré sa stali pred niekoľkými rokmi. Nie sú kapacity, ktoré by kontrolovali firmy, ktoré ešte len žiadajú o vratky DPH. Dôležité je celý tento proces odbyrokratizovať. Finančná správa má v rukách kontrolný výkaz DPH, je to výborný nástroj, len ho treba vedieť a chcieť použiť," doplnil expert pre ekonomiku a podnikanie OĽaNO Peter Kremský.



Slovensko by tiež mohlo zvážiť zavedenie celoplošnej fakturácie tzv. reverse-charge. Česká republika už požiadala Brusel o zavedenie tohto nástroja, ktorý by mohol platiť od roku 2020. "Hrozí, že od roku 2020 sa podvody aj z Českej republiky prenesú na Slovensko. Podvody sa robia s pohonnými látkami, rôznymi surovinami, službami," doplnil Kremský.



OĽaNO chce iniciovať návrh, aby finančná správa na najbližšom rokovaní finančného výboru predniesla správu, kde by vysvetlila, prečo došlo k zvratu vo výbere DPH a predstavila opatrenia v boji s daňovými únikmi na DPH, ktoré by sa mali zrealizovať v tomto roku. Ak by správa dostatočne nevysvetlila príčiny nárastu medzery vo výbere DPH, tak OĽaNO by chcelo iniciovať poslanecký prieskum na finančnej správe.