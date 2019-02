Ondruš: Nariadenie EK môže plošne riešiť práva občanov EÚ v Británii

Ak Británia v prípade tvrdého brexitu zabezpečí voľný pohyb občanov SR na pracovnom trhu, zmeny v zákone majú viesť k tomu, aby SR recipročne takéto práva zabezpečila aj občanom Británie v SR.

Bratislava 5. februára (TASR) – Európska komisia (EK) pripravila návrh osobitného nariadenia, ktoré by plošne riešilo zabezpečovanie práv občanov Únie, ktorí zostanú vo Veľkej Británii aj po tzv. tvrdom brexite. Počas Výboru Národnej rady (NR) SR pre európske záležitosti to uviedol štátny tajomník ministerstva práce Branislav Ondruš.



"EK pripravila návrh osobitného nariadenia, ktoré by riešilo zachovanie všetkých práv a nárokov z hľadiska obdobia poistenia zamestnania alebo samostatne zárobkovej činnosti pre všetkých občanov všetkých krajín EÚ žijúcich vo Veľkej Británii," informoval Ondruš. Toto opatrenie by malo zabezpečiť zásadu rovnakého zaobchádzania aj sčítavania poistných období. Rezort v súčasnosti pripravuje návrh riadneho predbežného stanoviska, ktoré bude podľa neho predložené v krátkom čase do medzirezortného pripomienkového konania.



V prípade tvrdého brexitu zároveň skonštatoval, že SR začne s Britániou rokovať aj o uzatvorení zmluvy o sociálnom zabezpečení. Takéto rokovania podľa neho môžu trvať aj dva či tri roky.



Z hľadiska legislatívnych zmien v prípade tvrdého brexitu podľa Ondruša ide o novelu zákona o službách zamestnanosti a novelu zákona o sociálnom poistení. Tá by už v súčasnosti mala byť pripravená. "Jej cieľom je priznať dávky v nezamestnanosti, materské dávky a podobne po návrate občanov SR naspäť na Slovensko z Veľkej Británie," priblížil.



Ak Británia v prípade tvrdého brexitu zabezpečí voľný pohyb občanov SR na tamojšom pracovnom trhu, zmeny v zákone o službách zamestnanosti majú viesť k tomu, aby SR recipročne takéto práva zabezpečila aj občanom Británie na Slovensku. Podľa údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny je v súčasnosti na Slovensku zamestnaných 599 občanov Veľkej Británie.



Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí František Ružička v súvislosti s vplyvom brexitu na cestovný ruch uviedol, že neočakáva zavedenie vízových povinností. Ohrozenie cestovného ruchu vidí skôr v otázke, ako bude fungovať autobusová a letecká doprava medzi Slovenskom a Britániou. "Toto je jeden z najkomplikovanejších problémov, ktorý máme," podotkol.



Ružička zdôraznil, že materiál schválený vládou obsahuje opatrenia k tvrdému brexitu a stanú sa účinné len vtedy, ak bude jasné, že Británia vystupuje z Únie bez dohody. Malo by ísť o jeden legislatívny návrh s pracovným názvom lex brexit, ktorý bude obsahovať čiastkové novely právnych predpisov. Príslušné rezorty by novelizácie zákonov mali spracovať v najbližších dvoch týždňoch.



Dosah brexitu aj na Slovensko bude podľa štátneho tajomníka ministerstva hospodárstva Rastislava Chovanca na začiatku určite negatívny. Slovensko je však podľa neho z pohľadu informovanosti pripravené.