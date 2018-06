Online sociálna investičná platforma eToro si vybrala SR na test

Zástupcovia spoločnosti sa rozhodli práve na Slovensku otestovať priame stretnutie s klientmi.

Bratislava 7. júna - Online sociálna investičná platforma, izraelská spoločnosť eToro, si Slovensko vybrala ako prvú krajinu sveta na usporiadanie svojej investorskej roadshow. Zástupcovia spoločnosti sa rozhodli práve na Slovensku otestovať priame stretnutie s klientmi. V Bratislave sa vo štvrtok stretli s desiatkami svojich existujúcich, ale i nových klientov. Ak bude slovenská roadshow úspešná, eToro s ňou bude pokračovať aj v iných krajinách sveta.



"Slovensko je dobrý región, kde si tento nový prístup môžeme otestovať. Jedným z dôvodov, prečo sme si vás vybrali, je, že ste rastúca ekonomika a rastúci trh. Nemáme tu kanceláriu a toto je pre nás šanca stretnúť sa s našimi klientmi tvárou v tvár. Niečo podobné skúšame prvýkrát. Ak táto akcia bude úspešná, pôjdeme aj do okolitých krajín ako Poľsko a Česko," vysvetľuje Sam Rudnick z eToro.



Za výberom Slovenska pre testovanie roadshow stojí zrejme aj úspech eToro na Slovensku. Počet nových klientov platformy eToro na Slovensku v roku 2017 narástol o 232 percent v porovnaní s minulým rokom. Spoločnosť eToro vďaka svojej platforme pôsobí v 140 krajinách sveta a jej služby využíva viac ako deväť miliónov aktívnych klientov.



Izraelská spoločnosť nevylučuje ani možnosť svojho širšieho pôsobenia na Slovensku. "Slovensko má odborníkov na IT. Máte tu ESET, Sli.do a napríklad Sygic. Máme už tím odborníkov na Ukrajine, ktorý pre nás pracuje. Takže nevylučujem, že do budúcnosti budeme spolupracovať aj s odborníkmi zo Slovenska," zdôraznil Rudnick.