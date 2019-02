Producenti ropy budú pokračovať v redukcii ťažby napriek tlaku Trumpa

Trump už niekoľkokrát ostro vystúpil voči OPEC za aktivity skupiny, ktorých cieľom je podpora cien ropy, pričom prvýkrát tak urobil v apríli minulého roka.

Londýn 26. februára (TASR) - Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) spolu s ďalšími producentmi zotrvá pri svojom programe znižovania ťažby, napriek novému nátlaku amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby od obmedzovania produkcie ustúpila. Uviedol to v utorok zdroj z OPEC.



Ako zdroj uviedol pre agentúru Reuters, skupina OPEC+ (OPEC a ďalší producenti) bude v dohode o znižovaní produkcie pokračovať dovtedy, dokiaľ "zásoby ropy neklesnú z terajšej úrovne na svoj 5-ročný priemer".



"Budeme pokračovať, o tom niet pochýb, s redukciou ťažby podľa plánu," uviedol zdroj. Navyše dodal, že "vychádzajúc zo súčasných údajov o vývoji na trhu bude skupina pravdepodobne pokračovať vo svojom programe až do konca tohto roka". O ďalšom pokračovaní ťažobnej politiky bude skupina OPEC+ rokovať v apríli na svojej nasledujúcej schôdzke.



Trump už niekoľkokrát ostro vystúpil voči OPEC za aktivity skupiny, ktorých cieľom je podpora cien ropy, pričom prvýkrát tak urobil v apríli minulého roka. Naposledy sa ozval v pondelok (25. 2.), keď na Twitteri napísal, že "ceny ropy sú opäť príliš vysoko a OPEC by sa mal uvoľniť a ceny ropy nebrať príliš vážne".



V reakcii na Trumpov tweet zaznamenali ceny ropy najväčší percentuálny pokles v priebehu jedného dňa od začiatku roka, pričom cena severomorskej ropnej zmesi Brent klesla o 3,5 %.



OPEC, Rusko a ďalší producenti sa v decembri minulého roka dohodli, že od januára obmedzia ťažbu o 1,2 milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov). Podľa výboru na monitorovanie dodržiavania programu sa dohodu podarilo v prvom mesiaci dodržať približne na 83 %.