OPEC a Rusko sú vo finálnej fáze rozhovorov o limitoch na ťažbu ropy

OPEC, Rusko a ďalší výrobcovia sa vlani dohodli, že od 1. januára 2019 znížia produkciu o 1,2 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) ropy denne na podporu jej cien.

Moskva 14. júna (TASR) - Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalší veľkí producenti na čele s Ruskom sú vo finálnej fáze rozhovorov o predĺžení spolupráce pri obmedzovaní dodávok na trhy. Dohoda by mohla byť podpísaná začiatkom júla. Informoval o tom japonský denník Nikkei s odvolaním sa na ruského ministra energetiky Alexandra Novaka.



Novak denníku tiež povedal, že diskusia o presune rokovaní Ruska s OPEC na začiatok júla, z pôvodne plánovaného termínu 25. - 26. júna, je už blízko uzavretia.



OPEC, Rusko a ďalší výrobcovia sa vlani dohodli, že od 1. januára 2019 znížia produkciu o 1,2 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) ropy denne na podporu jej cien.



Aliancia, známa ako „OPEC+", sa mala stretnúť 25. - 26. júna alebo začiatkom júla, aby rozhodla, či dohodu predĺži.



Návrh na vytvorenie formálneho orgánu bol zrušený začiatkom tohto roka po tom, čo americký Kongres začal s legislatívnymi opatreniami proti kartelom v ropnom priemysle.



Nikkei však napísal, že sa skupina snaží urobiť z OPEC+ stály rámec. Dohoda o tom má byť podpísaná na nasledujúcom stretnutí.



V článku sa neuvádza, či je Rusko ochotné súhlasiť s predĺžením dohody o znížení produkcie.



OPEC vo štvrtok (13. 6.) znížil svoju prognózu rastu globálneho dopytu po rope v dôsledku obchodných sporov. A poukázal na riziko jeho ďalšieho znižovania, čo podporuje obmedzenie dodávok do konca roka 2019.



Ropný kartel vo štvrtok vo svojej správe, ktorú aktualizuje každý mesiac, uviedol, že globálny dopyt po rope by mal v tomto roku vzrásť o 1,14 milióna barelov denne, čo je o 70.000 barelov menej, než pôvodne odhadoval.