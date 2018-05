OPEC sa domnieva, že ropa sa len krátko udrží blízko 80 USD

Od minulého roka podporuje rast cien ropy dohoda medzi OPEC a najväčšími svetovými producentmi na čele s Ruskom o znížení ťažby.

Dubaj 16. mája (TASR) - Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) predpovedá, že rast cien komodity k hranici 80 USD (67,32 eura) za barel (159 litrov) bude mať krátke trvanie, keďže jeho hnacím motorom je skôr geopolitické napätie než nedostatok dodávok. Uviedli to štyria delegáti z OPEC. Ich slová signalizujú, že ropný kartel sa neponáhľa s prehodnotením dohody o obmedzení ťažby.



Podľa názoru najväčšieho exportéra OPEC - Saudskej Arábie, žiadny krátky skok v cenách ropy, zvlášť ak je založený na špekuláciách, nie je dostatočným dôvodom na to, aby výrobcovia zvýšili svoju produkciu. Uviedol zo zdroj z OPEC oboznámený so situáciou. Aby došlo k takémuto rozhodnutiu, za zdražovaním by museli byť problémy s dodávkami na trhy, dodal zdroj.



Dôvodom najnovšieho rastu cien ropy sú však skôr obavy z amerických sankcií voči Iránu a napätia na Blízkom východe, a nie z náhlej zmeny v rovnováhe medzi ponukou a dopytom, poznamenali štyria delegáti. "Ceny sú vysoké len kvôli napätiu," uviedol jeden z delegátov, ktorý odmietol byť menovaný.



Od minulého roka podporuje rast cien ropy dohoda medzi OPEC a najväčšími svetovými producentmi na čele s Ruskom o znížení ťažby. Jej ceny od januára 2017, keď dohoda vstúpila do platnosti, vzrástli približne o 40 %.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent v utorok (15.5.) dosiahla 79,47 USD a bola najvyššia od novembra 2014. V stredu však klesla pod 78 USD. Niektorí členovia OPEC sa domnievajú, že ceny komodity sa môžu ešte zvýšiť, ale potom znova zamieria nadol.



"Môžu prekročiť 80 USD a potom zostúpiť," uviedol jeden zo zdrojov. V každom prípade doterajšie zdražovanie zatiaľ nevyvoláva skutočné obavy. "Ešte nie," povedal ďalší delegát na otázku, či je cena ropy na úrovni 79 USD príliš vysoká.



OPEC a jeho spojenci sa dohodli na znížení produkcie do konca roka 2018 o približne 1,8 milióna barelov denne, čo je takmer o 2 % svetovej ponuky. Ministri ropného kartelu sa stretnú 22. až 23. júna s cieľom preskúmať túto politiku.



Pôvodným cieľom výrobcov bolo zredukovať skladové zásoby ropy na päťročný priemer. To sa už podarilo do značnej miery dosiahnuť. Ministri sa však domnievajú, že by sa mali brať do úvahy aj iné faktory, ako sú investície do ropného priemyslu, čo naznačuje, že sa nijako neponáhľajú ukončiť dohodu.



OPEC nemá oficiálnu cieľovú cenu ropy. Saudská Arábia bola v uplynulom roku hlavným zástancom opatrení na zvýšenie cien, Rijád však už svoj postoj zmiernil.



Arabské kráľovstvo, ktoré chce financovať hospodárske reformy, teraz tvrdí, že bude rado, ak ceny komodity stúpnu na 80 alebo dokonca 100 USD, informovali zdroje z priemyslu minulý mesiac.



Ale Irán, kedysi najväčší zástanca zvyšovania cien v rámci OPEC, chce teraz nižšie ceny než Saudská Arábia. Najnovšie tvrdí, že vývozcovia by sa mali usilovať o cenu suroviny okolo 60 USD/barel, aby zabrzdili rast drahšej ťažby z nekonvenčných zdrojov, ako sú bridlice v USA.



(1 EUR = 1,1883 USD)