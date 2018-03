OPEC: Trumpova politika môže spomaliť rast globálnej ekonomiky

Trumpove clá vyvolali obavy z obchodnej vojny a spomalenia medzinárodného obchodu, keďže krajiny po celom svete pohrozili odvetnými opatreniami.

Viedeň 14. marca (TASR) - Protekcionistická obchodná politika amerického prezidenta Donalda Trumpa môže spomaliť rast globálnej ekonomiky a utlmiť dopyt po rope, varovala v stredu Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC).



Potenciálny negatívny vplyv ciel na dovoz ocele a hliníka do USA patrí medzi niekoľko rizík ohrozujúcich ropný trh, ktoré identifikoval kartel vo svojej pravidelnej mesačnej správe. Ďalšími rizikami sú napríklad nárast úrokových sadzieb a fakt, že niektoré krajiny dosiahli limity svojho rastu.



Trumpove clá vyvolali obavy z obchodnej vojny a spomalenia medzinárodného obchodu, keďže krajiny po celom svete pohrozili odvetnými opatreniami. Podľa OPEC aktuálny vývoj v oblasti obchodu môže ohroziť rastovú dynamiku svetovej ekonomiky, keďže globálny obchod je jej dôležitým faktorom podporujúcim expanziu.



OPEC očakáva, že rast dodávok z USA a krajín mimo kartel prekoná zvýšenie globálneho dopytu po rope v roku 2018. To ohrozuje krehkú rovnováhu na trhu s ropou, keď nadmerná ponuka môže opäť spôsobiť pád cien.



Kartel v stredu zvýšil svoju prognózu rastu produkcie mimo OPEC v roku 2018 v porovnaní s februárovou správou o 280.000 barelov (1 barel = 159 litrov) denne. OPEC aktuálne počíta s tým, že ťažba v štátoch mimo kartel tento rok stúpne o 1,66 milióna barelov denne. Globálny dopyt by sa mal zvýšiť o 1,6 milióna barelov denne.