OPEC zvýšil v septembri produkciu len mierne

Londýn 1. októbra (TASR) - Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) zvýšila minulý mesiac produkciu len minimálne, keď pokles ťažby v Iráne a vo Venezuele do veľkej miery vymazal zvýšenie ťažby v Saudskej Arábii, Líbyi či Angole. Ukázal to v pondelok zverejnený prieskum agentúry Reuters.



Podľa prieskumu produkcia OPEC dosiahla v septembri 32,85 milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov). To je zhruba o 90.000 barelov denne viac než v auguste.



V prípade 12 krajín OPEC, ktoré sú viazané dohodou o obmedzovaní ťažby, však produkcia v skutočnosti o 70.000 barelov denne klesla. Dôvodom je práve pokles ťažby v Iráne a vo Venezuele.



To znamená, že dohodu o znižovaní ťažby plnila organizácia až na 128 %. V auguste ju plnila na 122 %.